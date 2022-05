“Gigi D’Alessio ha evitato di farlo”: la rivelazione di LDA conferma ogni cosa

Gigi D’Alessio è stato il protagonista di alcune interessanti dichiarazioni di suo figlio LDA prima della finale di Amici 21, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Gigi D’Alessio non ha mai nascosto di essere orgoglioso del percorso intrapreso da suo figlio Luca, in arte LDA, che ha scelto di intraprendere la sua strada artistica.

Il giovane ha scelto di mettersi in gioco partecipando ad Amici 21. Questo percorso purtroppo non è stato affatto facile in quanto il suo cognome è diventato un fardello, dove non sono mancate le critiche a chi lo accusava di essere raccomandato o di essere la fotocopia artistica di suo padre, ma il potenziale artista si è sempre difeso facendo parlare la sua musica.

Nonostante ciò, e l’amore che il pubblico del piccolo schermo prova nei suoi confronti, non è riuscito ad arrivare in finale e poco prima di questo evento, ai microfoni de Il Messaggero, ha scelto di rompere il silenzio facendo una confessione inedita proprio nei confronti di suo padre.

LDA fa un’inedita confessione su Gigi D’Alessio prima della finale di Amici

Il cantante LDA di Amici 21, dove di recente il suo ex compagno di viaggio Albe ci è cascato di nuovo con Sangiovanni, ha rivelato che suo padre si è sempre dimostrato disponibile per dei consigli durante il suo percorso ma durante questi mesi ha sempre evitato di entrare nelle dinamiche del programma o di essere ospite in studio, cosa che invece faceva durante le passate edizioni. Basti pensare, infatti, che Gigi D’Alessio è stato anche autore di una delle sigle del programma, che sono man mano andate a sparire durante il corso degli anni.

“Mio padre mi ha consigliato privatamente” ha esordito il giovane artista, che probabilmente tornerà negli studi Elios di Roma per la finale, pronto a sostenere i suoi amici che questa sera si contenderanno il primo posto all’interno del talent show di successo di Maria De Filippi. “Ma ha evitato di venire ad Amici” ha subito chiarito e le sue dichiarazioni si sposano alla perfezione su quanto dichiarato dalla conduttrice in precedenza.

La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, aveva ammesso di sentire di tanto in tanto il cantante e di scambiarsi anche gli auguri durante le festività. D’Alessio però ha preferito evitare ogni tipo di rapporto durante il percorso di suo figlio all’interno della scuola più famosa d’Italia in quanto non voleva che qualche suo gesto o parole potesse essere fraintesa ed essere percepita come un tentativo di voler favorire suo figlio Luca.

Gigi D’Alessio si è messo da parte durante il percorso artistico di suo figlio che è ora è pronto a spiccare con le sue ali.