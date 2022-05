Avete mai visto la figlia di Johnny Depp? Un vero schianto, come la mamma Vanessa Paradis! Eccola.

Ora che il processo che vede protagonisti l’attore Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard sta entrando nel vivo, cresce l’attenzione riguardo la vita dell’attore. Depp è stato sposato per diversi anni con l’attrice francese Vanessa Paradis, una bellezza acqua e sapone alla quale il conturbante attore americano non ha saputo resistere. Dalla loro unione è nata la loro bellissima figlia, Lily Rose, che è davvero bellissima e ha preso un po’ dei connotati della mamma e un po’ quelli del papà. Eccola!

L’unione tra Vanessa Paradis e Johnny Depp è durata molti anni ed è giunta al termine solo dopo che l’attore ha conosciuto la futura moglie, Amber Heard, sul set del film The Rum Diary, risalente al 2011. Prima di lasciarsi, però, Vanessa e Johnny hanno avuto due splendidi figli. In particolare, la giovane Lily Rose (nata nel 1999) ha davvero ereditato la bellezza androgina della madre e lo sguardo misterioso dell’avvenente padre.

Avete mai visto la figlia di Johnny Depp? Una bellezza divina

Nata a Neuilly-sur-Seine, Lily Rose ha passato l’infanzia tra Los Angeles e Parigi dopo la separazione (per certi versi scandalosa) dei suoi genitori, avvenuta dopo 14 anni di matrimonio.

All’età di sedici anni ha iniziato a lavorare come modella e ha posato per un servizio fotografico per la rivista australiana Oyster. Nel luglio 2015 lo stilista Karl Lagerfeld l’ha scelta come nuovo volto di Chanel per la collezione di occhiali Pearl Eyewear. L’anno seguente è stata poi testimonial del noto profumo Chanel Nº 5 L’Eau. Lily Rose ha anche recitato in diversi film, tra cui Tusk di Kevin Smith, Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio e Io danzerò, presentato al Festival di Cannes. Proprio per questo film ha ricevuto una nomination al César come miglior attrice esordiente e al Lumière come rivelazione femminile. La giovane ha poi interpretato la sensitiva Kate Barlow in Planetarium, film in cui ha recitato al fianco di Natalie Portman, che l’ha scelta personalmente per interpretare il ruolo di sua sorella minore.

A dare scandalo, in quegli anni, è stata una dichiarazione di Johnny Depp sulla figlia davvero inaudita, che però non ha minimamente sconvolto la giovane attrice e modella. Nel 2018 Lily Rose è apparsa nel film Netflix The King, in cui ha interpretato Caterina di Valois, regina consorte di Enrico V d’Inghilterra. Al suo fianco, Timothée Chalamet e Robert Pattinson. È inoltre apparsa sulle copertine delle più note riviste, come Vanity Fair, Vogue, V magazine, Elle, Glamour e molte altre.

Attualmente è impegnata a girare Dreamland. Il film è incentrato mondo della droga in cui recita al fianco di attori di grande importanza internazionale come Gary Oldman e Evangeline Lilly. Si è detta, inoltre, pronta a riprendere il ruolo di Tusk e Yoga Hosers in Moose Jaws, il capitolo conclusivo della trilogia True North Trilogy. Dal punto di vista personale, Lily Rose ha sempre supportato la comunità LGBT, e ha dichiarato di non essere etero al 100%. Si è definita, infatti, sessualmente fluida.