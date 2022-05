Non è la solita crostata, questa ha il sapore degli agrumi dentro

Quando la temperatura sale, cosa c’è meglio di una buona crostata, proviamone una speciale con la lemon curd

Questa non è la classica crostata per due motivi. Il primo è che dobbiamo mangiarla rigorosamente fredda, come se fosse una cheesecake. Il secondo è che il ripieno non è classico: oggi prepariamo la crostata morbida con la lemon curd, la tipica crema al limone britannica.

Ha un profumo incredibile, è a base di succo e buccia di limone, uova, zucchero, burro e Maizena o amido di mais e ha un colore molto intenso. Possiamo usarla come se fosse una marmellata, sul pane o sulle fette biscottate, ma anche per farcire torte e crostate, come in questo caso. In più, si prepara molto velocemente.

Crostata morbida con la lemon curd, tutti i passaggi

La lemon curd può essere tenuta in frigorifero per 4-5 giorni coperto con pellicola a contatto. Ma è adatta anche per essere congelata e tirata fuori quando serve.

Ingredienti:

Per la frolla

400 g di farina 00

190 g di burro

2 uova medie

160 g di zucchero semolato

1 limone

1 cucchiaio di lievito per dolci

Per la Lemon Curd

3 limoni

3 uova intere + 2 tuorli

30 g di Maizena

200 g di zucchero semolato

80 g di burro

Preparazione:

Cominciamo a preparare la lemon curd. Prendiamo i limoni e grattugiano la buccia dopo averla lavata con cura lavato. Mettiamola da parte da parte e poi ricaviamo il succo, filtrandolo con un colino.

Quando il succo è pronto, aggiungiamo la Maizena e teniamo da parte. Quindi prendiamo una pentola più grossa e una più piccola per il bagnomaria: mettiamo nella piccola insieme lo zucchero e il burro a pezzetti, ancora freddo di frigo. Mescoliamo delicatamente con un cucchiaio di legno fino a quando è tutto sciolto.

In una ciotola sbattiamo con una frusta a mano i tuorli insieme alle uova intere, poi uniamoli al mix di burro e zucchero. A quel punto aggiungiamo anche il succo del limone con la Maizena e la scorza grattugiata.

Mescoliamo bene, questa volta con la frusta a mano, e lasciamo cuocere la lemon curd aspettando che si addensi. Quando vediamo che è diventata compatta, versiamola in una ciotola e copriamola con la pellicola a contatto lasciandola raffreddare.

Intanto che aspettiamo, passiamo alla pasta frolla (gli errori da evitare). Versiamo sul piano di lavoro oppure in una ciotola ampia la farina setacciata e aggiungiamo subito il burro, anche in questo caso freddo di frigo, a tocchetti. Cominciamo a mescolarli usando i polpastrelli delle dita e poi uniamo anche le uova, la scorza grattugiata del limone, lo zucchero e il lievito.

Lavoriamo l’impasto prima nella ciotola per compattarlo e poi sulla spianatoia o il piano di lavoro. Formiamo un panetto e avvolgiamolo nella pellicola lasciandolo riposare in frigorifero per 40 minuti.

Passato il tempo del riposo, riprendiamo l’impasto e stendiamolo con un mattarello. Poi foderiamo con la frolla la base di uno stampo per crostata da 24-26 cm arrivando fino ai bordi. Bucherelliamolo con i rebbi di una forchetta e mettiamo sopra un peso (tipo fagioli o ceci secchi) facendolo cuocere in forno a 190° per 25-30 minuti.

Quando la base della crostata morbida con lemon curd è pronta togliamo i pesi e lasciamola raffreddare. Appena diventa fredda riprendiamo la lemon curd e riempiamo tutta la base, livellandola. Infine mettiamo in frigorifero altre 2 ore prima di servire.