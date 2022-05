Questa famosa attrice finalmente si sposa! Dopo tanti anni di fidanzamento e due bellissimi figli, l’attrice ha mostrato su Instagram le foto dei (possibili) abiti scelti per dire il suo sì al compagno di una vita. Ecco di chi si tratta.

Sono iniziati i preparativi per le nozze di questa famosissima coppia vip, che si unirà in matrimonio il prossimo luglio. Una grande storia d’amore la loro, coronata dall’arrivo di due bellissimi figli che sono davvero il loro bene più grande. Felicissima per la felice incombenza, la futura sposa ha voluto condividere la lieta notizia con tutti suoi followers sui suoi account social, mostrando diversi abiti che potrebbe scegliere per l’occasione. Qual è il vostro preferito?

Loro sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Il futuro marito, oltretutto, è un comico molto noto che ha saputo farsi apprezzare con i suoi cabaret sempre pungenti e divertenti e i suoi racconti della vita familiare in cui tutti possiamo immedesimarci. Dopo molti anni di fidanzamento, finalmente i due sono pronti a unirsi in matrimonio e la cerimonia promette di essere davvero sfarzosa! Ecco le foto dei possibili abiti che Flora potrebbe indossare per la cerimonia, che di sicuro vi piaceranno moltissimo!

La nota attrice finalmente si sposa! Ecco la foto dell’abito per la cerimonia

Stiamo parlando di Flora Canto e del futuro marito Enrico Brignano, coppia da sempre unitissima che presto convolerà a nozze (dopo aver avuto il secondo figlio). Qui la vediamo con uno dei papabili abiti che indosserà alla cerimonia.

Flora (che vive con Brignano in una casa favolosa) non ha saputo resistere e ha pubblicato sui sui account social una serie di foto degli abiti che potrebbe scegliere per la cerimonia. “L’emozione comincia a farsi sentire”, ha scritto la Canto su Instagram. “Secondo voi come sarà il vestito che ho scelto? Mi vedete con un abito romantico? A sirena? Sontuoso? Divertente? Chi lo sa… manca poco”. In una intervista rilasciata a GENTE, la Canto ha fornito qualche ulteriore precisazione sul vestito da lei scelto. In particolare, l’attrice ha affermato che indosserà due abiti diversi, “per contribuire a rendere quel giorno indimenticabile. Per la cerimonia sarà romantico, semplice bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle. Per la festa avrò un look più sensuale, fasciante e lavorato”, ha riferito.

Insomma, i festeggiamenti per il lieto evento si preannunciano grandiosi, tanto che si dice che i partecipanti saranno addirittura 150. Le nozze, inoltre, avranno luogo sulla spiaggia (non si sa esattamente quale) “Il mare è il nostro elemento del cuore”, ha confermato l’attrice, che è apparsa molto emozionata e impaziente. Secondo voi quale saranno i due abiti scelti per l’occasione?