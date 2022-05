Test di Laura Pausini | Scegli il tuo abito preferito e ti dirò chi sei

Per questo test giocheremo con i fantastici outfit di Laura Pausini per le semifinali dell’Eurovision: cosa dice di te il tuo preferito?

Per presentare l’Eurovision Song Contest Laura Pausini ha scelto di indossare abiti delle migliori firme della moda italiana. Gli abiti della prima semifinale erano della Maison Valentino, mentre quelli della seconda serata erano firmati da Alberta Ferretti.

Valentino ha optato per due total look rosa shocking, il colore che la maison ha scelto come simbolo assoluto delle sfilate di questa stagione. I due look sono stati assolutamente contemporanei, ultra moderni e davvero pop.

Al contrario, i look disegnati da Alberta Ferretti sono stati molto più classici sia a livello di scelta cromatica (un bellissimo rosso, un nero e un bianco angelico) e anche la foggia degli abiti era molto più da diva che da principessa pop.

Laura ha vestito a perfezione tutti gli outfit che queste grandi case di moda hanno messo a punto per lei, ma di certo le spettatrici hanno il loro preferito.

Ti invitiamo a scegliere il tuo e a scoprire in che modo la tua scelta rivela molto della tua personalità.

Test di Laura Pausini

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il look che ti ha colpito di più e leggere il profilo corrispondente. Scoprirai la tua caratteristica dominante.

1 – Look Valentino da Principessa

Questo look Valentino è la reinterpretazione in chiave moderna dell’abito da Principessa che tutte abbiamo sognato di indossare almeno una volta nella vita.

Elegante ma allo stesso tempo grafico, originale e moderno, quest’abito riesce nella difficilissima impresa di condensare la storia della moda in un solo look.

Se hai scelto quest’abito significa che la nota dominante del tuo carattere è l’innocenza. Anche da adulta non hai smesso di sognare e di coltivare le speranze che avevi da bambina.

Sei ancora fermamente convinta che il bene trionfi sempre sul male e che il futuro ti riservi grandi cose. E se queste grandi cose per puro caso non dovessero arrivare? Beh, ti rimboccheresti le mani e te le costruiresti da sola: sarai anche una principessa, ma una principessa moderna!

2 – Look Ferretti nero

Questo raffinatissimo look nero è uno un’ode alla femminilità classica ma anche alla forza e alla potenza femminile.

La creazione di spalle molto voluminose è senza ombra di dubbio uno degli escamotage con cui gli stilisti trasmettono l’idea di forza e rendono la figura femminile più “ingombrante”, più “potente”.

Se hai scelto questo abito dall’impatto così drammatico significa che dentro di te c’è una Regina che attende solo il momento di indossare la sua corona: la tua caratteristica principale è la sicurezza.

Sei una donna matura e forte che sa benissimo cosa vuole e soprattutto sa di avere tutti i mezzi per poterlo ottenere.

Non perdi mai la fiducia nelle tue capacità ma soprattutto nella tua forza di volontà. Sei sempre in grado di far leva sulle tue infinite risorse per raggiungere tutti i tuoi obiettivi. E se le persone facessero l’errore di sottovalutarti? Assolutamente peggio per loro!

3 – Look Ferretti Rosso

Questo è sicuramente il look più sensuale in assoluto di quelli che abbiamo proposto per questa piccola passerella.

Il rosso è il colore della seduzione per eccellenza, è da sempre collegato alla femme fatale, cioè alla donna che con un solo schiocco di dita è in grado di far cadere ai propri piedi qualsiasi uomo.

Il modello di questo abito ricordava moltissimo quello dei tipici abiti delle dive della vecchia Hollywood, quelle che lasciavano tutti gli uomini letteralmente con il fiato sospeso al loro passaggio. Quelle che sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo e che generazioni e generazioni di uomini hanno continuato ad adorare.

Se hai scelto quest’abito significa che la tua caratteristica principale è la sensualità. Sei una donna capace di usare benissimo il proprio fascino fatto di intelligenza, carattere e malizia.

Non ti fermi davanti a niente e tutto ciò che vuoi è vedere il mondo ai tuoi piedi, adorante. Ci riuscirai? Solo il futuro potrà dirlo!

4 – Look Valentino Disco Diva

Questo look è estremamente divertente e tra tutti quelli proposti è quello che si prende meno sul serio. Questo outfit disegnato dalla maison Valentino è infatti una via di mezzo tra il costume da supereroina e un look disco anni Settanta.

Era caratterizzato da ampie maniche – mantello da cui spuntavano dei guanti di raso e da un profondissimo spacco dalle quali si intravedevano le gambe di Laura fasciate in coloratissimi collant coordinati con il resto del look.

Se hai scelto questo abito significa che la tua qualità più forte è l’ironia e la capacità di divertirti sempre senza prenderti troppo sul serio. Dai di te stessa mille interpretazioni differenti, ti adatti a mille contesti senza dare mai l’impressione di sentirti fuori luogo. Sei sempre la regina della festa e il cuore di ogni compagnia di amici.

Per te non vale la pena vivere una vita grigia, monotona e uguale alla vita condotta da tutti gli altri. Molto meglio essere sempre se stessa, conquistare tutti con la propria personalità scoppiettante ed essere sempre circondata da amici.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.