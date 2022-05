Come ricreare con semplicità la gioia brasiliana nei look quotidiani

C’è una differenza sostanziale tra il vestirsi con abiti dai colori accesi e scegliere un look brasiliano e consiste nell’energia. Sì perché per abbracciare l’estate come si deve è bene iniziare subito con il mood giusto. Vediamo come fare.

Se si dice “Brasile” vengono immediatamente in mente il carnevale, le spiagge, le donne bellissime e non necessariamente in questo ordine. Il bello degli outfit di questo tipo è che stanno bene a tutte e che anche se si ha il morale a terra aiutano a risollevare lo spirito e l’autostima.

Dalla camicia al pantalone decorato, vediamo insieme cosa comprare per immergerci nello stile più positivo del mondo.

Per sentirsi addosso l’energia del Brasile iniziamo con i capi giusti

L’abito di Anna Kosturova (430 euro su MyTheresa già scontato del 10%) in seta tie-dye fucsia ed arancione con piccole sfumature bianche, ha lo scollo all’americana, un fiocco sul lato sinistro che riprende quello posteriore sul collo e la lunghezza giusta sia per sandali flat che per un tacco medio alto.

Come prima scelta è l’ideale per i caldi pomeriggi in città.

Più adatto per l’ora dell’aperitivo, riprende le tonalità del mare e della natura il vestito lungo di Manila Grace in mussola di cotone. Sarà perfetto se abbinato ad una giacca di jeans anni Novanta (Calvin Klein al riguardo non delude mai) o ad un cardigan pastello che in modo finto casuale appoggerete sulle spalle passeggiando con il vostro lui.

Isabel Marant propone una giacca – Lexine – a 490 euro su Luisa ViaRoma. La base è bianca ed il pattern rosa e azzurro su tutto l’esterno è a zig zag, ci sono frange sul colletto ed all’altezza del deltoide e la chiusura è frontale con zip a scomparsa. Originale, saprà rallegrare anche un paio di vecchi jeans.

Fonte Pinterest.

I jeans slim fit di Carrera sono in verde acqua Tiffany e si trovano su Zalando a soli 38,70 euro anziché 49 euro quindi già si parte bene. Il colore particolare si potrà abbinare allo smalto dei piedi o a qualche accessorio della maison ma a parte ciò è un modo per uscire dagli schemi dei pantaloni solo jeans blu o pantaloni colorati. Da comprare e mettere il prima possibile.

Dopo aver capito come sfruttare le gonne a vita alta per apparire più alte ecco che si potranno unire le pillole di stile sui colori per outfit facili e gioiosi da far girare la testa. Non resta altro da fare se non provare e prepararsi alle domande delle amiche su chi sia lo stilista dell’abito, quale sia l’occasione, eccetera…

Silvia Zanchi