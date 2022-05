Con loro puoi stare tranquillo: sono i segni zodiacali più tolleranti

Se conosci uno dei segni zodiacali più tolleranti tra tutti quelli dell’oroscopo sai già che sono persone eccezionali. Ti va di scoprire la classifica?

Cosa vuol dire essere particolarmente tollerante?

A seconda di chi risponde a questa domanda potrai sentire pareri veramente discordanti: c’è chi ti dirà che essere tolleranti è qualcosa di meraviglioso e chi ti dirà, invece, che si tratta del modo sicuro per farsi mettere i piedi in testa.

Noi pensiamo che, se conosci qualcuno dei segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi, probabilmente sai già cosa pensare a riguardo.

Che ne dici: ti va di scoprire la classifica di oggi?

I segni zodiacali più tolleranti dell’oroscopo: tu sei in classifica?

Come ti comporti quando qualcuno ti dice o fa qualcosa… beh, fuori dalle righe?

Che si tratti di un amico, di un fidanzato o di un parente poco importa: la tua reazione com’è?

Se sei nella classifica dei segni zodiacali più tolleranti dell’oroscopo, probabilmente, la tua reazione non sarà solo moderata ma anche di accettazione e conforto.

Chi si trova in questa classifica, infatti, è una persona che sa sicuramente come perdonare, come ascoltare e come capire gli altri.

A differenza forse dei segni zodiacali più esigenti che, invece, pretendono e basta!

Allora, pronta a scoprire se sei nella classifica di oggi? Sperando, ovviamente, che ci siano anche i tuoi amici!

Bilancia: quinto posto

Care Bilancia, forse siete sorprese di trovarti nella classifica dei segni zodiacali più tolleranti di tutto l’oroscopo.

Sotto sotto sapete di poter essere veramente molto giudicanti e particolarmente “finte” quando vi impegnate, vero?

In realtà, dobbiamo dire che la Bilancia è un segno capace di grandi slanci d’amore e di accettazione nei confronti degli altri. Non si mettono a giudicare, soprattutto se vogliono davvero bene alle persone in questione e perdonano praticamente tutto agli altri!

Gemelli: quarto posto

Anche i Gemelli ci sorprendono abbastanza all’interno di questa classifica dell’oroscopo, non è vero?

Siamo confusi dal fatto che i Gemelli, spesso, sono persone che riescono ad essere molto egoiste ed approfittatrici.

I Gemelli, però, non sono solo o sempre questo! Sono anche persone estremamente aperte agli altri, capaci di accettare o perdonare cose che alla maggior parte delle persone non andrebbero mai giù! Questa apertura, però, ha un prezzo: che voi siate altrettanto indulgenti con loro e non li giudichiate per essere anche decisamente paranoici… come questi altri segni zodiacali!

Toro: terzo posto

Ma come, addirittura anche i Toro sono presenti nella classifica dei segni zodiacali più tolleranti di tutto l’oroscopo?

Non erano persone particolarmente concentrate su sé stesse, giudicanti al massimo e capaci solo di pretendere?

Beh, la risposta è no: anzi! I Toro sono persone che, passato un primo momento di particolare crudezza, sono capaci di essere molto più tolleranti ed amorevoli di tante altre persone! Con un Toro dovete solo abituarvi ai suoi modi di fare e di dire che spesso non sono cattivi ma il riflesso di come si parla da solo. Chiarito quello, andrà tutto in discesa!

Capricorno: secondo posto

No, ma questa è clamorosa. Possibile veramente che il Capricorno sia uno dei segni più tolleranti dello zodiaco?

Anche se vi sono sempre sembrati freddi e distaccati, in realtà i nati sotto il segno del Capricorno sono particolarmente tolleranti.

Ai Capricorno, infatti, va bene tutto. E quando diciamo tutto… intendiamo davvero!

Siete fidanzati e li tradite? I Capricorno non si fanno problemi. Avete come migliore amico un Capricorno ma non lo chiamate per un mese? E chi si offende?

I Capricorno sono persone che promuovono un’accettazione assoluta degli altri a patto che questa non interferisca con la loro indipendenza. Provare per credere: i Capricorno sono veramente indulgenti!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più tolleranti dell’oroscopo

Al primo posto, finalmente, non una sorpresa!

I nati sotto il segno del Cancro, almeno, ce li aspettavamo tra i segni più tolleranti ed amorevoli dell’oroscopo!

Chi è nato sotto il segno del Cancro, infatti, tende spesso a mettersi nei panni degli altri… anche quando non dovrebbe.

Nonostante i Cancro possano essere particolarmente maliziosi e indisponenti nei confronti degli altri, non si fanno scrupoli nell’accettare tutti e tutto.

Un Cancro perdona (ma non troppe volte), accetta spiegazioni, comprende e si immedesima fino a quando è possibile. Non potete ingannarlo, questo no, e anche se si fa “raggirare” poi la sua freddezza è micidiale.

Ma che sia tollerante, aperto e pieno di voglia di costruire è un fatto!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.