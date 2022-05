La posizione preferita dalla maggior parte delle donne è questa: lo sapevi?

Sai qual è la posizione preferita dalla maggior parte delle donne? Tranquilli, ve la sveliamo noi: conoscerla è un vantaggio per numerosi motivi!

Che tu sia una donna, un uomo (o quello che vuoi tu) hai deciso di aprire questo articolo per un motivo ed un motivo soltanto.

Vuoi conoscere quale sia la posizione che, in assoluto, rende veramente molto felici tutte le donne!

Non preoccuparti, non diremo a nessuno che stai leggendo queste parole: siamo qui per aiutarti e ti sveleremo tutto noi. Sei pronto a conoscere la verità?

La posizione preferita dalle donne (o almeno dalla maggior parte): ecco qual è

Partiamo da un presupposto importante: voler dire che c’è una posizione preferita dalle donne quando al mondo ci sono più o meno tre miliardi di donne (donna più, donna meno) è abbastanza difficile.

A dispetto di quanto sostengano i cliché, noi donne non siamo tutte uguali e, quindi, quello che leggi in questo articolo potrebbe valere per molte persone.. ma non per tutte!

Abbiamo, però, cercato di capire quale può essere la posizione preferita dalle donne ed i risultati che abbiamo trovato tra vari sondaggi, studi e questionari ha confermato qualcosa che… forse noi sapevamo già!

Tra le posizioni preferite dalle donne, infatti, ce n’è una che è quella più “scontata” ed un’altra alla quale, forse, non avete ancora mai pensato.

Ok, va bene, ma bando alle ciance: di quali posizioni parliamo?

La cow-girl o l’amazzone

Ebbene sì, è la posizione in cui sei sopra quella ad essere preferita dalla maggior parte delle donne!

Probabilmente, parlandone con qualche tua amica, avevi già scoperto questa incredibile informazione.

Tra i motivi per cui la posizione della cow-girl è la preferita tra le donne c’è il fatto che si può scegliere agevolmente il ritmo e la profondità della penetrazione e il fatto che si possa decidere, anche, quanto velocemente muoversi!

Invece di essere “succube” del tuo partner, sei tu in controllo e questo è un fattore decisamente eccitante, non trovi?

In più, la posizione della cow-girl è una delle preferite tra tutte le donne perché permette una stimolazione niente male del clitoride.

Puoi farlo tu con le mani o strusciandoti contro il pube del tuo partner oppure puoi chiedere a lui di toccarti mentre tu ti occupi del resto!

Che usiate dei giocattoli per adulti, le mani o lo strofinio poco importa: in questa maniera il raggiungimento dell’orgasmo è quasi assicurato!

Certo, per provare invece a raggiungere l’orgasmo insieme la posizione perfetta è invece quella del ragno che è proprio… tutto il contrario della cow-girl!

La posizione preferita dalle donne è anche quella del cucchiaio

Eh sì, non solo cow-girl!

A quanto pare, infatti, l’altra posizione preferita dalle donne è quella del cucchiaio. (No, non quella del triceratopo anche se sappiamo che ti sarebbe sembrato molto divertente).

Hai presente di quale parliamo, no?

Tu sei sdraiata sul letto su un fianco ed il partner ti abbraccia da dietro, sdraiandosi anche lui su un fianco.

La penetrazione avviene da dietro mentre voi siete sdraiati. A quel punto potete scegliere agevolmente se e come cambiare angolazione della penetrazione o quanto spingere e spingervi. Insomma, siete comodi, e, soprattutto, questo tipo di posizione colpisce la vostra vagina nel modo giusto. Sì, lo sappiamo che il punto G non esiste ma, come ti abbiamo spiegato in questo articolo, più che di un punto preciso e impossibile da trovare il punto G è in realtà un’area! Nella posizione del cucchiaio quest’area viene stimolata parecchio in maniera naturale e, quindi, non è una sorpresa che si tratti di una delle posizioni preferite dalle donne sotto le lenzuola!

Adesso che sai di che cosa parliamo quando parliamo di posizioni che piacciono alle donne, non ti rimane altro da fare che… beh, sbizzarrirti!

Dovete provare (e riprovare) queste due posizioni finché entrambi non capirete perché sono in cima alla lista delle preferenze di… quasi tutte!