Dopo ben 11 anni di fidanzamento seguiti da una brutta rottura, questo famoso attore si è rifatto una vita, sposandosi con un’altra e diventando papà. Ecco di chi si tratta.

Hanno trascorso 11 anni insieme, finendo sulla copertina di moltissimi giornali di gossip. Lui un attore affermato dai profondi occhi azzurri, lei una reginetta di bellezza dall’incredibile fascino. Per anni non si è fatto che parlare di loro, e la coppia è stata una delle più invidiate a livello nazionale. Ecco che fine hanno fatto i due noti personaggi televisivi dopo anni dalla loro scomparsa dalla scena pubblica come coppia.

Sono passati 11 anni dalla sua rottura con una delle più famose reginette di bellezza italiane e ora l’attore si è rifatto una vita, sposandosi e avendo un figlio con un’altra donna che sembra essere il vero amore della sua vita. 11 anni davvero volati. D’altronde sia l’attore che la sua ex compagna sono stati personaggi molto noti della tv (popolarità ora un po’ passata in secondo piano). Ecco come li ritroviamo oggi.

Dopo 11 anni di fidanzamento, il noto attore si è rifatto una vita con un’altra donna

Stiamo parlando dell’attore Fabio Fulco, a lungo compagno dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Dopo diversi anni in cui è quasi scomparso dalla scena pubblica, è spuntata fuori la notizia improvvisa che nessuno si sarebbe aspettato: Fabio Fulco convolerà presto a nozze con la nuova compagna Veronica Papa, madre di sua figlia Agnes. A dare l’annuncio dell’imminente matrimonio è stato l’attore stesso, che ha condiviso uno scatto sui sui profili social in cui posa insieme alla futura moglie, immortalata nell’atto di mostrare l’anello ai followers. “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIII”, ha scritto nella caption della foto l’attore.

Ma chi è Veronica Papa? Veronica è una modella nata nel 1995 a Pescara, finalista di Miss Italia 2014 e di Miss Mondo 2018. Insomma, Fabio sembra proprio avere un debole per le reginette di bellezza. Con la ragazza Fulco ha messo al mondo la piccola Agnes nel 2021 e ora si stanno preparando a fare il grande salto all’interno della loro relazione. Fulco non ha risparmiato parole di elogio verso la futura consorte, ammettendo che “con il tempo ci siamo corteggiati, conosciuti e capiti. Ringrazio la mia compagna per non essere fuggita”. L’attore ha poi aggiunto: “una sera le ho detto: ‘Stanotte facciamo un figlio’. E lei mi ha detto di sì. (…) Quella notte eravamo in Cilento, a casa mia, abbiamo fatto l’amore piangendo perché eravamo sicuri di quello che stavamo facendo, sicuri che sarebbe nato nostro figlio”.

Una stori d’amore davvero romanticissima. Ma che fine ha fatto, invece, l’ex compagna di Fulco, la bellissima Cristina Chiabotto (che vive in una casa davvero magnifica)? Anche lei sembra aver voltato decisamente pagina. Ora, infatti, l’ex Miss Italia aspetta il secondo figlio dal marito Marco Roscio, con il quale ha già avuto la prima figlia, Luce. “Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”, ha dichiarato Cristina sul suo profilo Instagram. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!