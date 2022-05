Beatrice Valli, un’assenza all’addio al nubilato fa rumore: manca Lei!

Beatrice Valli sceglie la Puglia per il suo addio al nubilato, ma manca proprio Lei: l’assenza fa rumore, ma c’è una spiegazione.

Mancano solo due settimane al matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini e il countdown è ufficialmente cominciato. La coppia che è nata nello studio di Uomini e Donne e che ha formato una splendida famiglia con la nascita di Bianca e Azzurra che si sono unite ad Alessandro, il primogenito della Valli, nato da una sua precedente relazione, si sposerà il 29 maggio a Capri.

Al giorno del fatidico sì manca ormai poco. L’ex corteggiatrice, prima di diventare ufficialmente la signora Fantini ha scelto di festeggiare in grande stile il suo addio al nubilato. Tra le invitate, però, c’è una grande assenza. La mancata presenza di una persona molto vicina alla sposa è stata immediatamente notata dai fan.

Addio al nubilato di Beatrice Valli: l’assenza che fa rumore

In attesa di pronunciare il fatidico sì e coronare così il suo sogno d’amore con Marco Fantini dopo aver rimandato più volte il matrimonio a causa della pandemia, Beatrice ha raggiunto la Puglia per festeggiare il suo addio al nubilato. Oltre alle amiche, con lei, è partita anche la sorella Eleonora. La grande assente, invece, è l’altra sorella di Beatrice ovvero Ludovica Valli.

Dietro l’assenza di Ludovica, però, c’è una valida ragione. Ludovica Valli, diventata mamma un anno fa della piccola Anastasia, nata dal suo amore con Gianmaria Di Gregorio, è rimasta a Milano per stare vicina alla sua bambina. A spiegare il motivo della sua assenza all’addio al nubilato di Beatrice spegnendo immediatamente il gossip sul rapporto tra le sorelle Valli è stata la stessa Ludovica attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Ludovica, infatti, ha spiegato di non aver partecipato alla festa a causa di un virus che alla sua bambina, da qualche giorno, le sta provocando febbre e irritazione cutanea.

“Non potrò essere presente all’addio al nubilato di Bea. Mi dispiace tantissimo perchè era un’occasione anche per stare tutte insieme visto che non ci riusciamo mai”, ha esordito Ludovica visibilmente dispiaciuta per aver dovuto saltare un momento così importante per la sorella. “Non potevo lasciare Anastasia sola in questo stato senza di me“, ha aggiunto Ludovica. “Con il cuore sono con te”, ha poi scritto Ludovica che ora aspetta con ansia il giorno del matrimonio della sorella per festeggiare con lei e tutta la loro grande famiglia un momento così importante.