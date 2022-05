Victoria De Angelis supermodel: look dark e occhi di ghiaccio

Victoria De Angelis si trasforma in una supermodel per il nuovo singolo dei Maneskin: look dark, occhi di ghiaccio e bellezza stupefacente.

Victoria De Angelis sa sempre come stupire. Complice il nuovo singolo dei Maneskin “Supermodel” uscito oggi, venerdì 13 maggio e che sarò presentato dalla giovane band sul palco dell’Eurovision 2022 nel corso della finalissima del 14 maggio, Victoria, nell’ultima foto pubblicata su Instagram, sfoggia un look più dark del solito. Nonostante l’outfit e il make up particolare, il risultato, tuttavia, non cambia: la bassista dei Maneskin è sempre assolutamente bellissima.

Per calarsi perfettamente nei panni di una “Supermodel”, Victoria ha deciso di sfoggiare un outfit diverso. Lo stylist dei Maneskin ha così esaltato la sua bellezza scegliendo per lei un look diverso da quelli sfoggiati finora.

Victoria De Angelis super coperta per Supermodel: il risultato è davvero pazzesco

Sempre più pazzesca! I fan dei Maneskin descrivono così Victoria De Angelis che, dal 2017, anno in cui è ufficialmente cominciata l’avventura della band romana con la partecipazione a X Factor, ha cambiare più volte la propria immagine. Quando ha cominciato a suonare con Damiano David con cui ha sempre avuto un rapporto splendido, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, Victoria era ancora adolescente. Oggi, invece, è una giovane donna che sfoggia con disinvoltura la propria bellezza, ma anche la propria femminilità.

Calze e maglia nere, panataloncini rossi, stivali alti total black, rossetto scuro con uno sfondo rosso rendono Victoria decisamente super sensuale nella foto che vedete qui in alto scattata in occasione dell’uscita del singolo “Supermodel”. I capelli sciolti le incorniciano il viso in cui esaltano gli occhi di ghiaccio con i quali è in grado di lasciare senza fiato chiunque la guardi.

Tra le tante così che i fan dei Maneskin adorano di Victoria ci sono proprio gli occhi, caratteristica che la sorella Veronica non ha. Tanti i like e i commenti sotto il post della bassista tra i quali spunta quello dell’amico Thomas che scrive: “A gnocca”.

“Sei pazzesca”, “Sei divina”, “Sei la nostra queen”, “Una vera supermodel”, sono solo alcuni dei complimenti che i fan stanno scrivendo sotto la foto. Oltre ad ammirare la bellezza della De Angelis, i fan dei Maneskin attendono l’arrivo della band sul palco dell’Eurovision 2022 dove sicuramente Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stupiranno tutti anche con il look.