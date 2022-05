Test degli Obiettivi | Sai davvero come ottenere quello che vuoi?

Il test degli obiettivi non punta a farti capire se raggiungi i tuoi obiettivi (certo che lo fai!) ma se scegli la strategia migliore.

Ci sono tanti modi per svolgere un compito o per ottenere quello che si vuole, e sono quasi tutti efficaci. Alcuni però si adattano meglio alla personalità di un individuo e gli permettono di ottenere gli stessi risultati con meno fatica.

Questo significa che, prima di capire come ottenere qualcosa, bisognerebbe conoscere bene se stessi. Solo conoscendo gli aspetti più autentici del nostro carattere, infatti, siamo in grado di utilizzarli al meglio come potenti strumenti a nostra disposizione.

Questo test cercherà di far emergere proprio una delle parti fondamentali della tua personalità, anche se magari non sai di possederla e non hai idea di come incanalarla al meglio.

Test degli Obiettivi

Per eseguire questo test osserva attentamente l’immagine e cerca di registrare cosa vede per primo il tuo cervello. L’oggetto che cattura prima la tua attenzione dice moltissimo di te. Dopo aver fatto la tua scelta, leggi il profilo corrispondente.

1 – Automobile con i fari accesi

Quando guidiamo un’automobile abbiamo la sensazione di avere il controllo completo. Possiamo accelerare o decelerare a nostro piacimento, possiamo scegliere la strada da seguire e cambiare idea all’improvviso, possiamo decidere di raggiungere una meta o di raggiungerne un’altra.

Di notte la nostra vista non è efficace come di giorno, quindi possiamo registrare qualche problema maggiore alla guida della vettura. Quando siamo in queste condizioni ovviamente non facciamo altro che accendere i fari per vedere meglio.

Se hai visto l’auto con i fari accesi significa che sei una persona che sa quello che vuole e che sa fare le scelte giuste per raggiungere i suoi scopi.

Non hai paura di cambiare direzione all’improvviso se pensi che la nuova strada sia migliore della vecchia. Non aspetti minimamente che siano le persone a dirti cosa sarebbe meglio fare o non fare. Non ti lasci condizionare dagli altri e cerchi sempre di fare le cose a modo tuo.

Dato il tuo carattere il modo migliore per raggiungere i tuoi scopi è lavorare da sola e rimanere concentrata. In questo modo potrai mantenere il controllo di ogni aspetto di ciò che fai e non dovrai adeguarti ai desideri e ai bisogni degli altri.

2 – Fianchi femminili

I fianchi femminili sono per eccellenza il simbolo del desiderio e della vita. Rappresentano anche l’origine della vita e – per molti – il luogo dove per tutta la vita si tenta di tornare.

La femminilità è associata di solito a qualità come la gentilezza, la capacità di prendersi cura degli altri, la capacità di nutrire l’anima e il corpo delle persone.

In quest’immagine i fianchi distesi della donna occupano la parte maggiore dell’intera immagine, ma si trovano sullo sfondo rispetto all’immagine scura più in evidenza.

Se li hai notati comunque significa che sei una persona dal carattere poco aggressivo e che non ama mettersi in mostra in ogni modo possibile.

Sei dell’idea che non c’è bisogno di fare molto rumore per ottenere ciò che si desidera e che, al contrario, spesso le azioni che passano in sordina sono le più efficaci.

Per questo motivo la strategia che ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi con meno fatica e più velocemente è la seduzione.

Non parliamo di seduzione erotica! Parliamo di fascino, gentilezza, capacità di mediare e convincere le persone a seguire il tuo parere e la tua guida senza che nemmeno se ne accorgano.

In questo modo gli altri ti daranno sempre ciò che desideri, e a volte non ti sarà nemmeno necessario chiederlo apertamente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.