Cosa vi piace fare di più insieme? Ecco cosa rivela della vostra coppia

Oggi vogliamo proporti il test sull’attività preferita della tua coppia: ci basterà sapere che cosa vi piace fare insieme per sapere tutto di voi!

Che cosa ti piace fare appena hai un poco di tempo libero?

Quando sei in coppia anche hobbies e attività diventano qualcosa “in comune” da dividere con il tuo partner.

Ehi, sia chiaro: non diciamo mica che dobbiate essere l’uno la copia carbone dell’altro e che dobbiate avere gli stessi interessi!

Di certo, però, ci sarà qualcosa che vi piace fare in coppia… più di qualsiasi altra! (E di quelle “scontate”).

Per capire che tipo di coppia siete, quindi, ci devi solo dire qual è quella che vi piace di più!

Test dell’attività preferita in coppia: qual è la vostra?

Ci sono coppie che vanno a fare jogging insieme e coppie che, invece, adorano stare sdraiati sul divano a guardare in un weekend tutte le puntate di una serie TV.

Nessuno dice che non possiate essere entrambe queste coppie o che, invece, insieme al vostro partner non vi piaccia fare qualcosa di diverso.

Il test dell’attività preferita in coppia ci svelerà che tipo di persone siete in base al vostro hobby preferito insieme. Ti va di svelarci il vostro?

fare trekking o viaggiare : stare in casa? E perché mai? Siete due persone estremamente pronte all’avventura, che non hanno paura di provare o sperimentare. Nella vita, certo, ma anche nei rapporti di tutti i giorni!

Se il test dell’attività di coppia preferita ci dice qualcosa su di voi come coppia è che siete persone aperte a qualsiasi esperienza… anche quelle più estreme!

Il test su qual è il peggiore tradimento secondo voi sicuramente ci aiuterà a capire come e perché ragionate fuori dagli schemi ma anche e soprattutto quanto ragionate fuori dagli schemi! Gli altri, spesso e volentieri, non capiscono la vostra sete di avventura e per questo sono spesso dispensati dall’ascoltare i vostri problemi: siete due persone indipendenti, sia dagli amici che l’uno dall’altra. Buon per voi!

Siete evidentemente due persone che hanno un modo di comunicare tutto loro: per questo vi consigliamo di provare anche il test del linguaggio d’amore !

Credete entrambi che presentare un’immagine perfetta di voi sia il modo migliore… beh, per diventare perfetti! Da un lato avete sicuramente ragione: credete che se volete fare qualcosa dovete desiderarlo abbastanza per ottenerlo e spesso questa mentalità funziona! Dall’altro siete due persone che tendono a nascondere i loro veri sentimenti e, spesso, mandate giù rospi amari senza mai dirvi come stanno realmente le cose!

Per voi due è importante che il vostro rapporto abbia sempre uno stimolo intellettivo di qualche tipo (anche guardare insieme le puntate di un programma trash è il modo per avere qualcosa di cui discutere) perché, di base, passate talmente tanto tempo insieme che altrimenti non sapreste più che dirvi!

I vostri amici pensano spesso che vi siete chiusi tra di voi quando la verità è solo una: il tuo partner è anche il tuo migliore amico… e viceversa!

No, dai, scherzi a parte. Oltre che essere belli bellissimi e farci sentire tutti in difetto perché la palestra la iniziamo lunedì, siete probabilmente due persone particolarmente attive. Adorate essere presenti per amici e parenti, organizzare feste ed eventi e avete un ampio giro di amici e di conoscenze.

Siete persone estroverse, che hanno molti amici e che, probabilmente, sono anche l’invidia di molte persone (anche se non ve lo direbbero mai).