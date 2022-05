Chissà se sei uno dei segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo?

I segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo si riconoscono subito: con la classifica, però, non commetterai errori di nessun tipo quando si parla di loro!

Fai questo, fai quest’altro e fallo come dico io, fallo ora e non tra cinque minuti… no, non stiamo parlando di tua suocera ma dei protagonisti della classifica dell’oroscopo di oggi.

Abbiamo deciso, infatti, di parlare di persone… esigenti!

Anche se essere esigenti, nella vita, vuol dire spesso anche avere le cose che vuoi nella maniera in cui le hai desiderate, senza accontentarti mai (ed è quindi una cosa positiva) può capitare che la gente… non ne possa più di te.

Che ne dici, ti va di scoprire se sei in classifica oggi?

I segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo: scopri se sei in classifica oggi

Ehi, noi non vogliamo per forza dire che nella classifica di oggi ci troverai anche il tuo segno zodiacale… ma mai dire mai!

I segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo sono tra quelle persone che, semplicemente, non sono mai soddisfatte di qualcosa.

Questo è, da un lato, obiettivamente può essere un lato positivo. A forza di chiedere che tutto sia alla perfezione, i segni zodiacali più esigenti non ricevono mai niente che non gli piaccia.

D’altro canto, avere a che fare con loro può essere veramente stancante: tu da che parte stai?

Ariete: quinto posto

Gli Ariete sono tra i segni in assoluto più esigenti di tutto l’oroscopo. Ve lo diciamo senza tanti giri di parole proprio perché (essendo anche tra i segni zodiacali più paranoici di tutto l’oroscopo) potrebbe capitarvi di aver pensato che fosse tutto una vostra costruzione.

Invece no! Cari Ariete, siete persone che domandano veramente tanto agli altri, in molti contesti e situazioni differenti.

Vi siete mai fermati a pensare, però, a quello che date voi agli altri dopo aver richiesto così tanto?

Scorpione: quarto posto

Ovviamente dobbiamo fare una precisazione importante e dire che, per gli Scorpione, essere esigenti è qualcosa che va a momenti.

Innanzitutto, quando si parla di lavoro è quasi impossibile raggiungere lo standard che gli Scorpione vorrebbero: sono esigentissimi e non potete far altro che “arrancare” dietro a loro, cercando di seguire il loro esempio!

In amore e nei rapporti umani, agli Scorpione interessa particolarmente poter essere fieri delle persone che li circondano.

Ecco perché sono esigenti anche se meno precisi di quanto non siano sul lavoro: insomma, avere a che fare con gli Scorpione può trasformarsi in un bel ginepraio!

Leone: terzo posto

C’è un motivo se i Leone si trovano anche al primo posto della classifica dei segni zodiacali che litigano sempre. I Leone, infatti, sono persone estremamente esigenti che fanno sentire spesso gli altri guardati dall’alto in basso.

Un Leone, infatti, si aspetta che gli altri raggiungano quasi sempre determinati criteri di “selezione” grazie ai quali possono poi degni di essere loro amici o partner.

Quando gli altri si rendono conto di questo modo di fare (che il Leone tende spesso a minimizzare o nascondere) le discussioni si sprecano, possiamo assicurarvelo!

Eh sì, perché il Leone è esigente con tutti… meno che con sé stesso!

Aquario: secondo posto

C’è poco da fare: quando ad un Aquario viene chiesto se lo si può aiutare in qualcosa, la risposta è quasi sicuramente no.

Non perché gli Aquario siano Superman o Superwoman, impossibili da aiutare: semplicemente perché sono tra i segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo!

Un Aquario non ha bisogno che gli altri si immischino nei modi in cui lui o lei ha deciso di fare le cose. Se lavorate per un Ariete o siete in una relazione con lui, sapete bene che è impossibile

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo

Cara Vergine, stelle e pianeti hanno decretato: sei tu il segno zodiacale più esigente in assoluto!

I nati sotto il segno della Vergine sono famosi per essere persone particolarmente precise e abituate ad avere tutto come vogliono loro.

Non è un caso, quindi, che facciano capolino in prima posizione tra i segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo! La Vergine, infatti, ha sempre un’opinione su tutto e anche un’idea chiara su quello che vuole. Essere esigenti, per la Vergine, è un modo di fare che permette loro di non impazzire dalla rabbia!

Se state con loro o li conoscete bene, sapete che non potete far nulla se non alla maniera che richiede la Vergine: altrimenti si irritano a morte!

