Questa focaccia nasconde una sorpresa speciale: una bontà assoluta

Una ricetta che mette insieme alcuni ingredienti comune per un risultato molto originale, nasce così la focaccia con patate e formaggio

Se la focaccia con il formaggio è un classico, la focaccia con il formaggio e le patate è una ricetta spettacolare. Possiamo proporlo come antipasto, come finger food per un aperitivo o per una merenda, anche per accompagnare un tagliere di salumi.

Questa versione è speciale perché c’è un ingrediente particolare come il pesto che andrà ad insaporire il resto del ripieno. Una vera bontà che costa poco e rende tanto

Focaccia con patate e formaggio, buona anche per il freezer

La focaccia con patate e stracchino può anche essere surgelata e tirata fuori quando serve. Basterà scaldarla nel forno oppure nella friggitrice ad aria che oggi sempre di più ha sostituito il forno.

Ingredienti:

320 g di farina 0

80 g di farina integrale

30 g di lievito di birra fresco

4 ml di acqua tiepida

olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di sale

450 g patate

250 g stracchino

100 g di pesto

2 cucchiai di olio extravergine

Preparazione:

Sciogliamo il lievito in un bicchiere dove abbiamo aggiunto un po’ dell’acqua tiepida. Poi in una ciotola capiente misceliamo l’acqua e aggiungiamo le due farine, setacciate insieme.

Mescoliamo con un cucchiaio di legno e quando è tutto ben inglobato impastiamo con le mani una decina di minuti. Formiamo una palla e lasciamo lievitare l’impasto, coperto con un canovaccio pulito, in un angolo caldo dalla cucina per 2 ore

Passato il tempo del riposo dividiamo la pasta in due. Stendiamo metà della pasta in una teglia rotonda da 28 cm di diametro coperta con carta forno e prepariamo il ripieno.

Peliamo le patate, laviamole e affettiamole sottilmente con una mandolina oppure un coltello ben affilato. Poi appoggiamo le fettine di patata sulla base della focaccia e saliamole leggermente.

Quindi sopra distribuiamo lo stracchino a pezzi e il pesto a cucchiaiate. Quando abbiamo finito, chiudiamo con l’altra sfoglia di pasta, richiudendo bene lungo i bordi e facendo una leggera pressione con la punta delle dita.

Usando i rebbi di una forchetta bucherelliamo la superficie della focaccia, un filo d’olio in superficie e infiliamo in forno preriscaldato a 210°C per circa 30 minuti. La focaccia deve essere bella dorata: quando è pronta sforniamola e lasciamola riposare 15 minuti prima di affettarla. Per non rovinare le fette.