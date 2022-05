Cose imbarazzanti che tutte le coppie fanno, compreso la tua

Chissà quante volte l’avete fatto anche voi. Ogni coppia ha i suoi rituali e insieme fa cose che non ammetterebbe mai perchè troppo imbarazzanti.

Lo fanno tutti ma ovviamente non lo dicono perché sono cose intime, private e anche un pò raccapriccianti. E’ la natura della coppia, il tempo, la familiarità e la confidenza che portano i partner a condividere molte cose anche più di quelle che dovrebbero.

In effetti secondo i consigli che molti esperti di relazioni dispensano via web, la coppia dovrebbe mantenere la propria riservatezza su alcune cose, per esempio questi sconsigliano di evitare di condividere peti e rutti e mai condividere il bagno mentre l’altro è intento a ripulire il suo intestino. Non è molto sexy pensare al partner mentre fa i suoi bisogni. Eppure la vita di coppia ci fa fare molte cose, diciamo di indubbio gusto, e siamo sicuri che nella lista che segue ci sono molte cose che fate anche voi.

Ecco le cose che fai in una relazione e che non osi ammettere

Non vedevi l’ora di trovare l’amore per fare passeggiate romantiche, guardare le serie tv in compagnia, avere qualcuno con cui andare a cena fuori e qualcuno da riempire di baci. Chi l’avrebbe detto che mesi dopo l’inizio della vostra relazione avreste condiviso cose che non osavi neppure immaginare. E’ il lato scabroso della coppia e riguarda tutte quelle cose strane che si fanno insieme e delle quali non si parla mai. Ecco la lista delle cose imbarazzanti che tutte le coppie fanno di nascosto!

Curarsi a vicenda

L’altro diventa il nostro confidente e a volte persino il nostro medico. Se hai una protuberanza in un angolo buio del corpo a chi chiedi di dare un’occhiata per capire di cosa si tratta? Emorroidi, afte e chissà cos’altro, non ci sono segreti per il partner.

Andare in giro seminudi, anche se il partner ci vede abitualmente senza vestiti girare per casa seminudi in modo improprio non è il massimo.

Condividere il sudore corporeo

Solitamente il sudore e l’odore corporeo delle altre persone non ci aggrada, non possiamo dire o stesso del sudore del partner col quale sudiamo volentieri soprattutto sotto le lenzuola.

Condividere lo spazzolino da denti. Se per alcuni si tratta di una cosa troppo disgustosa per altri è routine. Molte coppie non si fanno problemi a condividere uno spazzolino da denti. Perchè mai preoccuparsi di uno spazzolino dopo essersi baciati al risveglio prima di aver lavato i denti?

Fare i bisogni con la porta del bagno aperta. Questo momento così intimo diventa l’occasione per fare lunghe chiacchierate. E’ come se questi bisogni fossero d’ispirazione.

Giocare con i capelli dell’altro. Accarezzare i capelli dell’altro non è imbarazzante ma spesso le coppie si improvvisano parrucchieri ed è così che lei taglia i capelli di lui e lui le piastra i capelli.

Strofinare i piedi. Tutte le coppie lo fanno, si strofinano i piedi, teneramente. Un modo come un altro per stabilire un contatto.

Indossare i vestiti l’uno dell’altro.

Schiacciare i brufoli del partner e come se questo non fosse già abbastanza imbarazzante spesso segue anche la caccia ai peli incarniti che vengono accuratamente tirati fuori dalla pelle dell’altro.

Concludiamo la lista restando in tema di peli con la condivisione della foresta amazzonica. Se all’inizio della relazione radersi era una priorità nel tempo diventa un’opzione. In effetti il partner ha visto cose peggiori di noi stando alla lista.

Chi può dire quante altre cose imbarazzanti fanno le coppie che nessuno ha il coraggio di ammettere.