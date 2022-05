Beatrice Valli in intimo tra i papaveri prima del matrimonio: il dettaglio non sfugge

Bellissima più che mai immersa nei papaveri rossi, Beatrice Valli incanta il web in intimo con un dettaglio che salta agli occhi dei fan.

Segni particolari: bellissima. Beatrice Valli è una delle influencer più seguite sul web, considerando che la sua pagina Instagram accoglie ben 3 milioni di follower attualmente. Originaria di Bologna e da sempre appassionata della moda e del mondo dello spettacolo, la ragazza ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e Donne.

Alla giovane età di 19 anni, Beatrice scende le scale del programma di Maria De Filippi per il tronista Marco Fantini, che riesce a conquistare e con cui ha iniziato una vera storia d’amore. All’epoca la Valli era già mamma, infatti alla giovane età di 16 anni ha avuto il suo primo figlio con Nicolas Bovi. L’uomo della sua vita rimane però Marco, con cui ha concepito nel 2017 la sua seconda figlia Bianca e nel 2020 Azzurra.

Una super mamma quindi, ma negli ultimi mesi la notizia che sta mandando in estasi i fan è quella delle imminenti nozze. L’influencer si è infatti divertita a rivelare pian piano ai suoi follower dettagli e particolari del matrimonio, che si svolgerà il prossimo 29 maggio. Quello che per il momento si sa è che le damigelle d’onore saranno le due sorelle Ludovica ed Eleonora, mentre la testimone sarà la sua migliore amica.

Fisico scolpito a pochi giorni dal matrimonio, Beatrice Valli incanta i follower immersa tra i fiori

Si sa bene che Beatrice Valli sia amatissima sul web e i suoi ammiratori continuano a crescere in modo costante. Si può dire che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia riuscita ad entrare nel cuore degli italiani, forse proprio grazie alla spontaneità e naturalezza che la contraddistinguono. Nel suo profilo Instagram si trovano sempre degli scatti bellissimi.

Tra abbracci familiari con i suoi piccoli, spoiler e messaggi sul suo matrimonio qua e là e ispirazioni tra moda e beauty, la Valli si concede spesso anche dei meravigliosi shooting che fanno sognare un po’ tutti. A pochi giorni dal matrimonio il fermento cresce ma lei sembra più rilassata che mai. In un album pubblicato oggi sul suo profilo, la vediamo a dir poco radiosa, mentre si fa ritrarre distesa in un prato pieno di papaveri. Il post è frutto di una collaborazione con Intimissimi ed in effetti la Valli indossa soltanto un semplice completino intimo.

Linee semplici e confortevoli, il completino mette però ben in risalto il fisico mozzafiato di Beatrice. Ai fan, che si lasciano andare in tantissimi commenti in cui elogiano la sua bellezza, non sfugge un particolare dettaglio. Grande ammirazione suscitano infatti proprio gli addominali della modella, che si notano incredibilmente nella prima foto. Molte sono le follower donne che rimangono affascinate dalla forma scolpita della Valli dopo la maternità e tra di loro c’è chi scrive: “Che fisico mozzafiato la nostra mamma Bea anche dopo tre meravigliosi bambini!“.