Amici 21, Albe ci ricasca: il dettaglio non sfugge e scatena la polemica

Amici 21, il concorrente Albe ci è cascato di nuovo, come direbbe Achille Lauro! Il dettaglio non è sfuggito all’attento popolo del web ed è subito scoppiata la polemica.

Amici 21 domenica sera terminerà quest’avventura. Un’avventura durata ben 8 mesi dove sei potenziali talenti si sfideranno a suon di esibizioni nella speranza di poter arrivare al primo posto e farsi strada nel mondo dell’arte e dello spettacolo.

A contendersi la vittoria c’è il cantante Albe, che è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione, pubblicando canzoni di successo come Mille luci e Giravolte. Il cantante, all’interno della scuola di Maria De Filippi, oltre ad aver trovato il successo ha anche trovato l’amore al fianco della ballerina Serena, ma il suo percorso non è stata tutte rose e fiori.

Fin dall’inizio del suo percorso, infatti, Albe è stato sempre accostato a Sangiovanni e non solo per la somiglianza tra i loro generi musicali, ma anche per i tratti fisici. Nelle scorse ore però quest’argomento è tornato di nuovo al centro della discussione perché il dettaglio su Alba di Amici 21 non è affatto passato inosservato agli occhi degli utenti della rete.

Albe di Amici 21 al centro della polemica: il dettaglio scatena il web

Nelle scorse ore, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, il cantante Albe di Amici di Maria De Filippi, dove nelle scorse ore ha colpito il gesto della conduttrice, si è trovato di nuovo al centro della polemica in quanto non è sfuggito un nuovo dettaglio su di lui.

Poco tempo fa, infatti, è stata pubblicata la copertina del suo primo album e gli utenti del web hanno notato che il font utilizzato per scrivere il titolo del progetto è lo stesso utilizzato da Sangiovanni per il suo album di debutto. Questo ovviamente ha scatenato le polemiche sul web in quanto hanno trovato l’ennesima somiglianza tra i due artisti.

E’ pur vero però che probabilmente la scelta del font da utilizzare per la realizzazione dell’album non è stata sua, ma del reparto grafica a cui è stato affidato il progetto che ho optato per quello stile.

Ovviamente a tutto questo non è mancata la piccata replica le fan del concorrente che ha espresso il suo mal contento di fronte a questi nuovi attacchi nei confronti del proprio beniamino in quanto ogni occasione sarebbe quella giusta per poterlo attaccare e criticare.

Sicuramente Albe ad Amici di Maria De Filippi ha diviso il pubblico del piccolo schermo degli italiani, in quanto alcuni hanno trovato ingiusta la sua presenza al serale mentre altri la ritengono stra meritata, diventando senza alcun dubbio uno dei protagonisti di questa ventunesima edizione del talent show di successo di canale 5.