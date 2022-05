Il trucco glicine ti fa impazzire? Ecco come portarlo dai 20 ai 40 anni

In primavera il trucco dai colori pastello è un must e il glicine è il top assoluto. Anche spesso viene etichettato come adatto solo alle ragazzine, non è affatto così!

Il glicine infatti si presta a moltissime interpretazioni differente e si adatta davvero benissimo sia a una make up più fresco e giocoso sia a un make up più adulto.

Tutto dipende, naturalmente, dai colori ai quali decidiamo di abbinarlo ma anche dal finish dei prodotti che andremo a utilizzare per creare il look.

Per quanto riguarda invece l’armocromia, il glicine sta benissimo a tutte le ragazze dalla pelle chiara e dal sottotono freddo.

Il Glicine o Lilla rientra nelle palette dei “colori amici” delle donne appartenenti alle stagioni inverno freddo ed estate fredda.

Il trucco glicine perfetto per le ragazze giovani

Il glicine si presta perfettamente a una lunga serie di abbinamenti e di declinazioni che le ragazze giovani e giovanissime adoreranno di sicuro.

Per un trucco giovane e fresco l’ideale sono abbinamenti con il rosa, il celeste, il bianco e tutti gli altri colori pastello.

Questi colori si prestano benissimo alla realizzazione di look molto ariosi e leggeri, che danno quasi l’impressione di essere realizzati all’acquerello.

In questo caso il finish ideale è leggermente lucido o shimmer. Lo sguardo avrà ancora più luce e l’effetto finale sarà ancora più fresco.

Le amanti del trucco occhi contrast saranno felici di sapere che il trucco glicine si sposa a perfezione con i colori fluo, un altro dei must del make up occhi di questi ultimi mesi.

È anche perfettamente adatto alla realizzazione di un trucco occhi super glow, soprattutto se si utilizzano ombretti in crema anziché ombretti in polvere.

Dal momento che non è un colore particolarmente intenso, potrà essere utilizzato per realizzare un trucco occhi monocromatico che sicuramente non appesantirà lo sguardo. Al contrario, farà apparire gli occhi più grandi: si tratta di un make up perfetto per le ragazze dagli occhi piccoli o stretti, che li vedranno “magicamente” allargarsi.

Un altro abbinamento di sicuro successo consiste nella realizzazione di un winged eyeliner nero che può essere utilizzato anche per “trasformare” gli occhi da occidentale negli occhi a mandorla tipici delle (bellissime) ragazze orientali.

Il trucco occhi glicine per le over 40

Se si vuole realizzare un trucco occhi glicine ideale dai 40 anni in su il consiglio è di puntare all’abbinamento con colori più scuri e dal finish matte.

In questo modo lo sguardo acquisirà profondità senza perdere di leggerezza. Inoltre il finish matte maschererà le piccole rughe e le imperfezioni della palpebra che cominciano a essere visibili dai 35 anni in poi.

Questo però non significa che si debba rinunciare definitivamente al trucco lucido e brillante dopo i 40 anni! Si tratta di un make up ideale per le occasioni speciali, che può essere comunque realizzato a perfezione anche su una palpebra che comincia a presentare qualche increspatura.

Per farlo è fondamentale utilizzare una piccola quantità di primer occhi con il quale appianare le piccole rughe e minimizzare i dislivelli della palpebra. A questo punto si portrà applicare un ombretto dal finish shimmer o addirittura con glitter senza la paura che possa accentuare le rughette.

Per un trucco long lasting il segreto consiste nello scegliere ombretti shimmer dalla grana finissima e senza particelle riflettenti troppo ampie al suo interno. I glitter troppo grandi, infatti, sono anche molto pesanti e tendono facilmente a cadere a causa del movimento e delle piccole rughe delle palpebre.

Infine, per dare al look un aspetto più adulto e seducente non si potrà rinunciare a diverse passate di mascara oppure a un paio di ciglia finte che rendano lo sguardo più misterioso. E se non si ha particolare familiarità con l’applicazione delle ciglia finta? Niente paura: le ciglia finte magnetiche sono la soluzione definitiva a tutti i problemi di inesperienza, e non rovinano nemmeno le ciglia perché non necessitano di adesivi!