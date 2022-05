Scopriamo se hai bisogno di una vacanza con questo test!

Ehi, non ti preoccupare: tutti abbiamo bisogno di una vacanza, arrivati a questo punto dell’anno! Il test su quanto sei stressato è qui appositamente per rivelarci quanto hai bisogno di relax: pronta a provarlo?

Cosa vedi in questa immagine?

Se segui un minimo i test di CheDonna.it questa non è la prima volta che ti facciamo una domanda del genere.

Oggi abbiamo deciso di capire quanto o se hai bisogno di relax, grazie a questo disegno decisamente intrigante.

Allora, sei pronta a scoprire se hai bisogno o meno di una vacanza?

Test su quanto sei stressato: dicci cosa vedi nel disegno e scopri se devi andare in vacanza

Sappiamo benissimo quanto possa essere stressante andare al lavoro, fare da mangiare, pulire casa, rispettare gli appuntamenti… quando fuori inizia a fare bel tempo!

Il test di oggi è qui per aiutarci a capire quanto hai bisogno di una vacanza e quanto sei stressato.

Non preoccuparti, non dovrai fare niente di che: solo dirci che cosa vedi in questa opera d’arte!

Il test su quanto sei stressato ci dirà subito a che livello sei e se devi prenotare immediatamente due settimane in un resort alle Maldive.

Allora: che cosa hai visto per primo?

mela : la mela è da sempre uno dei simboli più discussi. Da quella morsa durante il peccato originale (che rappresenta sete di conoscenza e di vita) si sono dipanate numerose teorie sulla simbologia che riguarda questo elemento!

Se lo hai visto per primo, pensiamo che tu non debba preoccuparti di tanto. Non sei stressato a livelli di strapparti i capelli… anzi! Che tu lo voglia riconoscere o meno sei in un buon periodo della tua vita: sei sempre impegnato e hai un gran da fare ma tutto questo è positivo! Insomma, per ora la vacanza rimandala all’estate, ok ?

albero : simbolo di saggezza e di connessione tra cielo e terra, l'albero (o gli alberi visto che ce n'è più di uno) sono decisamente sintomo di un momento interessante nella tua vita. Forse hai raggiunto nuove consapevolezze o nuovi "livelli" all'interno della tua esistenza. Magari stai uscendo da un periodo che ti ha messo alla prova ma che, adesso, non è più così terribile. Ti suggeriamo di provare il nostro test del castello, per capire da adesso in poi che cosa fare e come comportarti ora che sei una "regina" e per quanto riguarda il test su quanto sei stressato… forse, dai, ti meriti un vacanzina !

panchina: ehi, se hai notato la panchina non vogliamo neanche farti sprecare troppo tempo. Hai decisamente bisogno di una vacanza!

Nonostante siano gli elementi meno “palesi” di tutto il dipinto a te sono saltati subito all’occhio. Lungi da noi dirti che cosa devi fare ma ci sembra palese che quello che sogni di più in questo momento sia una pausa. Non si tratta veramente di dover andare alle Maldive ma solo di poter stare cinque minuti tranquilla con i tuoi pensieri, facendo quello che vuoi e puoi e non quello che devi.

Non vogliamo dire che tu sia stressata all’inverosimile ma forse non ti rendi conto neanche tu di quanto ti possa pesare avere sempre qualcosa da fare, sempre qualcuno a cui rendere conto o aiutare in qualcosa.

Forse sei troppo generosa con te stessa e con il tuo tempo (e il test della generosità potrebbe aiutarti a capirlo) ma è arrivato il momento di mettere qualche paletto onde evitare di esplodere. Ehi, uomo o donna avvisato…

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.