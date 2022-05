Test della Generosità | Sei sicura di sapere quanto sei generosa?

Con il test della generosità cercheremo di misurare quanto tendi a tenere le cose per te e quanto invece a condividerle. Sei pronta?

Quando si parla di generosità tutti tendono ad affermare di essere generosi e a dipingersi come persone che amano condividere con gli altri la propria fortuna.

Per quanto questo possa corrispondere all’idea che abbiamo di noi (o che vorremmo avere di noi) non sempre le cose stanno così.

Bisogna anche evitare però di demonizzare l’egoismo, che può anche essere perfettamente sano. Essere abbastanza egoisti da prendersi cura di sé senza essere sempre schiavi degli altri, dei loro bisogni e dei loro giudizi, è invece segno di buon senso e di maturità emotiva.

Questo ovviamente significa che essere un po’ egoisti va bene, essere troppo egoisti non è un pregio.

Qual è il tuo rapporto con l’egoismo e con l’essere generosi? Per scoprirlo ti proponiamo di fare questo test.

Test della Generosità

Per eseguire questo test ti proponiamo quattro simboli tra cui scegliere. Si tratta di oggetti completamente diversi tra loro a cui il nostro inconscio attribuisce significati precisi. Quali sono questi significati? Lo scoprirai leggendo il profilo corrispondente al simbolo che avrai scelto!

1 – La Corona

La corona è il simbolo del potere e dell’eccellenza. Chi indossa la corona è considerato il migliore, il più forte, il più potente ma soprattutto l’unico in grado di gestire situazioni complesse e prendersi grandi responsabilità.

Chi indossa la corona però non lo fa soltanto per accrescere il proprio potere personale ma si è Re e Regine per servire il proprio popolo, cioè per proteggere e governare saggiamente il proprio popolo.

Se hai scelto la Corona significa che sei una persona piuttosto egoista ed egocentrica, ma si tratta di atteggiamenti positivi. Infatti, non tendi a celebrare te stessa a prescindere. Al contrario, ti senti unica e degna di lode solo quando utilizzi i tuoi talenti per fare del bene alle persone che sono con te o che dipendono da te.

Questo significa che il tuo egoismo e la tua generosità si bilanciano grazie alla forza del tuo carattere. Ottimo!

2 – La Farfalla

La farfalla è uno degli animali più fragili e con la vita più breve in assoluto. Rappresenta quindi la fugacità del tempo ma anche l’essere indifesi.

Dal momento che una farfalla vive soltanto una manciata di ore prima di terminare la sua vita, ogni momento è prezioso. Questa frase potrebbe essere considerata anche il motto della tua vita, ciò che ti spinge a cogliere ogni opportunità e sfruttarla al massimo.

Questo significa che sei piuttosto egoista, ma questo non vuol dire che cerchi di fare il male degli altri. Soltanto, se c’è qualcosa che tu puoi fare o avere per prima, cercherai di ottenerlo.

Il motivo? Pensi che ogni persona debba sforzarsi di fare di tutto per essere davvero felice perché nessuno regala niente a nessuno.

3 – I Soldi

I soldi sono uno dei beni che tendiamo ad accumulare o a sperperare, a seconda del nostro carattere. Anche se siamo degli sperperatori, però, prima di spendere del denaro dobbiamo metterlo insieme: questo ci fa capire che il denaro per sua natura richiede di essere sempre accumulato.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona molto più egoista che generosa. Nella maggior parte dei casi, infatti, tendi ad assicurarti tutti i mezzi che ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi o avere la vita che desideri.

Se questo dovesse significare non condividere con gli altri ciò che hai, lo farai senza problemi. Ti sei guadagnato tutto ciò che hai grazie al duro lavoro: perché dovresti dare parte di questi vantaggi a coloro che non hanno lavorato quanto te?

4 – La Pianta

La pianta in vaso è un essere vivente, ma dipende completamente dalle cure di chi la possiede. Questo significa che chi sceglie di prendersi cura di una pianta si assume completamente la responsabilità della sua vita e della sua morte.

Dovrà essere completamente generoso, consapevole che, se avrà svolto bene il suo lavoro, non otterrà niente in cambio oltre alla compagnia di una bella pianta viva e in salute.

Questo significa che prendersi cura di una pianta è il gesto che indica la generosità più assoluta, perché tutto l’impegno che mettiamo nel processo ha come solo scopo quello di migliorare e proteggere la vita di un’altra creatura vivente.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei più generosa che egoista e che, anzi, quasi non conosci l’egoismo.

In linea teorica potrebbe sembrare un’ottima notizia. Significa che non sei una persona gretta e accumulatrice. C’è però un risvolto della medaglia.

Le persone troppo sbilanciate verso la generosità, come nel tuo caso, rischiano di vedere prosciugate le proprie energie a causa del frenetico prendersi cura degli altri. Questo meccanismo si chiama burnout e colpisce in particolar modo le madri e coloro che per mestiere si prendono cura degli altri, come infermieri e insegnanti.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.