Test: Dimmi il colore preferito del partner e ti dirò chi è veramente

Vuoi conoscere i segreti che nasconde il tuo partner e la sua vera personalità? Osserva il colore delle sue magliette. Qual é il suo colore preferito?

La personalità del tuo partner potrebbe essere essere analizzata a partire dal suo colore preferito. Osserva il suo armadio, quale colore predomina tra i suoi vestiti? Le nostre scelte sono legate al nostro io profondo, il colore preferito dal tuo partner potrebbe rivelare importanti tratti della sua personalità e del suo carattere nonché aiutarti a capire le sue reazioni in date circostanze.

Ti sei mai chiesto perché il tuo partner si comporta in un certo modo? Sei sicura di conoscerlo pienamente, di aver capito proprio tutto di lui? Il test di oggi ti aprirà gli occhi su chi è veramente. Fare il test è semplicissimo, devi solo pensare al suo colore preferito o meglio al colore che lo attira di più e che predomina tra i suoi vestiti.

Il colore delle sue magliette rivela la sua personalità

Il nostro colore preferito rivela molte informazioni di noi stessi. Scopri tutto quello che dovresti sapere sul carattere del tuo partner a partire dal suo colore preferito.

Soluzione del test

Se il colore preferito del tuo partner è il …

Nero

Il tuo partner veste molto di nero? In questo caso significa che ha una personalità forte e che ama in modo particolare il poter e la leadership. E’ un uomo serio, sobrio, raffinato ed elegante. Ha valori e principi ben radicati ed è molto tradizionalista. E’ una persona introversa e riservata infine è molto orgoglioso e fiero di se stesso.

Blu

Se il suo colore preferito è il blu significa che è ossessionato dalla stabilità. E’ un uomo che quando vuole sa essere gentile e amorevole. La preferenza per questo colore denota anche affidabilità e sicurezza. Oltre ad essere saggio, trova sempre soluzioni a tutti i problemi.

Verde

Chi ama il verde è molto affascinato dal denaro. Brama ricchezza e stabilità finanziaria, ed è geloso di chi ha più successo di lui. L’uomo che ama il verde ha una personalità pratica sa elargire buoni consigli e come affrontare al meglio problemi e difficoltà.

Bianco

Gli amanti del bianco sono persone ordinate che apprezzano il pensiero logico. Il bianco è la scelta principale delle persone indipendenti che rifiutano di sottomettersi emotivamente. Eleganti e sempre ben curati, gli uomini attratti dal bianco hanno buon gusto e modi gentili ed educati.

Grigio

Il grigio è il colore associato alla fiducia, una base solida per un rapporto di coppia armonioso e duraturo. Chi ama il grigio non sopporta discussioni e litigi ma preferisce la pace ai disaccordi.

L’uomo che ama il grigio è diplomatico, paziente, equilibrato. Mostra molta calma ed è sicuro di se stesso. La sua fermezza è il suo biglietto per il successo.

Marrone

Questo colore denota un forte attaccamento alla natura, semplicità nel pensiero e nello stile di vita. sa dominare perfettamente le sue emozioni. LA sua personalità è schietta, dice sempre quello che pensa con grande rigore d’animo. Ama la pulizia, l’ordine e le relazioni familiari.

Rosa

Gli uomini che preferiscono il colore rosa sono uomini che amano la serenità e la tranquillità. Ricercano spesso un loro equilibrio e sono molto intelligenti, gentili ed empatici.

Rosso

Sappiamo che il rosso è il colore legato alla passione, all’energia e alla vitalità. L’uomo che predilige questo colore ama l’avventura si arrabbia facilmente ed è parecchio impulsivo.

Arancione

L’uomo che è attratto dal colore arancione si distingue per il suo amore per la vita e il suo spirito ironico e divertente. La sua energia e la sua vitalità sono immense. L’uomo che ama questo colore ha una mentalità aperta ed è conviviale e socievole.

Giallo

Gli uomini che amano il giallo sono molto legati alla famiglia e desiderano crearne una propria. Generalmente sono uomini positivi e ottimisti e contagiano con la loro gioia di vivere.

Viola

Il colore viola preferito da un uomo è un simbolo di attrazione verso l’autorità. Gli uomini che mostrano una preferenza per questo colore sono saggi, arguti e sanno come districarsi nelle situazioni complicate. Pratici e sostenitori della calma e del sangue freddo, non temono ostacoli.