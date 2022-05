Curare la pelle con l’oro: costi e benefici di un trattamento top

By

L’oro è un metallo prezioso non solo da indossare ma da aggiungere alla tua routine di cura della pelle. Scopriamone insieme i benefici.

È raro che una tendenza resista alla prova del tempo nel mondo della moda e della bellezza, eppure l’oro ha fatto esattamente questo.

Oggi l’oro è esploso sulla scena della cura della pelle sotto forma di sieri, oli, maschere per gli occhi e molto altro. Il metallo dorato è perfettamente sicuro da indossare per la maggior parte delle persone, ma è anche sicuro ed efficace nella cura della pelle.

I benefici nascosti dell’oro

E’ stato dimostrato come l’oro possa essere un ingrediente efficace, sicuro e non irritante per molti di noi.

Infatti questo viene utilizzato da decenni come ingrediente antinfiammatorio, antiossidante e anti-invecchiamento. Sebbene gli studi clinici sull’oro nella cura della pelle siano piuttosto limitati, ci sono ancora dati promettenti sui benefici dell’oro per la pelle. L’oro potrebbe incrementare l’efficacia di altri ingredienti per la cura della pelle, aiutando quindi la penetrazione di altri principi attivi.

Inoltre, secondo lo stesso studio del Journal of Pharmaceutics, i trattamenti di bellezza che utilizzano l’oro possono promuovere la compattezza e l’elasticità della pelle e possono contribuire a ritardare il processo di invecchiamento della pelle. Inoltre, le sue proprietà sono in grado di aiutare a proteggerla dagli inquinanti ambientali e dai danni cronici del sole, entrambi fattori che possono danneggiare la pelle e accelerare l’invecchiamento.

Proprietà curative e benefici dell’oro

Secondo uno studio del 2021, le nanoparticelle d’oro possono accelerare i meccanismi di guarigione delle ferite attraverso ad esempio, l’attività antiossidante. Un altro studio afferma che le nanoparticelle d’oro aumentano la circolazione sanguigna e forniscono proprietà antisettiche.

Effetti collaterali

Se per alcuni dermatologi l’oro è un ingrediente promettente, altri esitano ad affermare che si tratti di un ingrediente benefico a causa dei dati e degli studi limitati sull’uso del metallo nella cura della pelle.

Come molti altri ingredienti cutanei, questo può causare irritazioni su alcuni soggetti. Assicurati quindi di testare qualsiasi nuovo prodotto su una piccola area della pelle e di monitorarlo per un paio di giorni, osservando la pelle per eventuali segni di irritazione.

Utilizzo

Poiché l’oro continua a conquistare il mondo della bellezza, attualmente è possibile trovarlo in maschere per il viso, maschere per gli occhi, sieri, oli e molte altre forme di trattamento della pelle. Per questo motivo, la frequenza di utilizzo varia da prodotto a prodotto. Un siero, ad esempio, può essere usato quotidianamente se il marchio lo raccomanda. Generalmente, si consiglia di utilizzarlo due o tre giorni alla settimana.