Mercurio retrogrado, per questi 3 segni si sta per complicare tutto

Mercurio è retrogrado? Se sei in questa classifica preparati, Maggio per te sarà all’insegna di caos e confusione.

Dal 10 Maggio 2022 fino al prossimo 4 Giugno, Mercurio sarà retrogrado, i segni della classifica di oggi ne subiranno maggiormente l’influenza. Se fai parte di questa classifica ti spieghiamo come affrontare questo periodo estremamente caotico.

Dal 10 Maggio 2022 Mercurio ha iniziato ad andare retrogrado. Ovviamente si tratta dell’effetto di una illusione ottica per la quale Mercurio sembra andare all’indietro ma in realtà non è così. Astrologicamente questo fenomeno è molto significativo. Quando Mercurio è retrogrado si preannuncia un periodo fastidioso in cui regna la confusione. Avrai la sensazione di vivere nel caos totale, sarai attanagliato da fraintendimenti e dimenticanze. Sarà così un pò per tutti, ma per i tre segni di questa classifica la confusione si amplificherà ma ciò accadrà per un motivo specifico.

Ecco i 3 segni più colpiti da Mercurio retrogrado a Maggio 2022

Drammi, incomprensioni, confusione, sbadataggine, ira sono di tendenza in questi giorni? Forse fai parte dei tre segni zodiacali che faranno maggiore fatica ad affrontare questo mese di Maggio in termini di comunicazione. Mercurio retrogrado si fa sentire sia a livello professionale che a livello sentimentale.

Mercurio retrogrado è noto per fare danni. Dal 10 Maggio Mercurio è retrogrado in Gemelli e lo sarà fino al 4 giugno quando entrerà nel Toro. Mercurio governa la nostra capacità di comunicare, parlare o pensare, tre segni farebbero meglio a prepararsi mentalmente a questo periodo. Sentiranno la mente satura e avranno difficoltà a concentrarsi, le cose non andranno come al solito ma tutto accade per un motivo preciso secondo gli astri.

I segni più colpito da Mercurio retrogrado saranno:

Gemelli

Il Gemelli sentirà di avere grandi difficoltà a livello di comunicazione. Avrà la sensazione di non riuscire a esporre i pensieri che resteranno nella testa e non diventeranno mai parole. Questo periodo non sarà facile, soprattutto a livello professionale. Questa confusione è l’occasione per dare una svolta decisiva alla tua vita. Se ci sono state incomprensioni questo è il tempo di chiarirle, se ti sei sovraccaricato di impegni è giunto il tempo di ridimensionare la tua mole di lavoro, se hai iniziato dei progetti è giunto il momento di finirli. Questo caos ti spinge a fermarti per poi ripartire con maggiore consapevolezza.

Vergine

I nativi della Vergne sono solitamente ordinati, ben organizzati e precisi ma in questo periodo sembreranno pazzi. Li vedrai dimenarsi, innervosirsi e scattare come molle. Questo segno guidato da Mercurio potrebbe far fatica a mantenere calma e lucidità mentale. Gli astri consigliano di approfittare e meditare. Complici le belle giornate di Maggio, cogliete l’occasione per avvicinarvi alla natura e ritrovare il contatto con voi stessi. Ripartite da questa nuova consapevolezza.

Pesci

Conosciamo il Pesci, un segno ipersensibile sempre in agitazione e iperprotettivo verso i suoi cari. In questo periodo il Pesci sentirà di non essere in grado di dare nulla a nessuno, gli astri consigliano di sfruttare questo Mercurio retrogrado per scivolare attraverso le crepe. Il pesci dovrebbe capire come fare ad adattarsi alle nuove situazioni che si sono verificate nella sua vita e non farsi travolgere dai cambiamenti ma usarli per lanciarsi in nuove avventure.