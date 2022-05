Eurovision 2022, clamoroso: spunta Soleil Sorge, ma non è come sembra

Durante la prima finale dell’Eurovision Song Contest 2022, i telespettatori più attenti avvistano Soleil Sorge, ma la realtà non è quello che sembra.

In questi giorni si stanno finalmente svolgendo le tanto attese fasi finali dell’Eurovision Song Contest. Direttamente a Torino dal Pala Alpitour i paesi europei si contendono il titolo di migliore con i loro brani musicali. La kermesse quest’anno ha destato più interesse per noi, proprio perché l’Italia ha avuto la possibilità di ospitare il grandissimo evento.

Se ne parla da giorni e i media hanno man mano fatto conoscere i rappresentati delle varie nazioni contendenti rendendone pubblici i nomi, fino a martedì 10 maggio, quando si è svolta la prima serata di semifinali. Lo show è stato seguitissimo dal pubblico a casa che ha promosso a pieni voti i tre conduttori: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Professionali, svegli e con la battuta pronta, i tre sono stati sicuramente una scelta azzeccata.

Nella prima serata, però, abbiamo avuto modo di assistere in diretta soprattutto alle esibizioni dei primi 20 paesi in gara. Durante le performance i telespettatori hanno puntato gli occhi su una presenza in particolare che, a primo sguardo, sembrava proprio Soleil Sorge. L’influencer è ormai presentissima in tv, reduce negli ultimi mesi dall’esperienza del GF Vip e dal ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione show. Ma che sia arrivata addirittura agli Eurovision? No, si tratta di una sosia.

S10, la cantante dell’Olanda manda in confusione il pubblico: è la sosia di Soleil

Sarà perché ormai la vediamo un po’ dappertutto che la mente a volte ci inganna. In questi giorni ai telespettatori non è sfuggita una incredibile somiglianza. Lei si chiama Stien Den Hollander, ma in arte è conosciuta come S10, nonché rappresentate dell’Olanda all’Eurovision Song Contest.

Ieri per l’esibizione del suo brando “Die Depte“, la cantante ha scelto un look più sofisticato, con un completo scuro e nessun accessorio. Ma generalmente il suo stile ricorda molto quello dell’influencer: lunghissimi capelli biondi, viso delicato, fisico snello, non solo la fisionomia è identica ma anche il look. Entrambe, infatti, amano molto i cappelli, come si vede dalle pagine social rispettive. Outfit boho-chic, bandane, gilet, le due hanno davvero tantissimo in comune. Qui per te i consigli su come copiare questo il look verde dell’ex gieffina.

I telespettatori sono sempre attentissimi e non si lasciano sfuggire proprio nulla, la notevole somiglianza ha fatto in breve tempo parlare della Sorge nostrana. Ma che cosa ne penserà la diretta interessata di questa particolare vicenda? Per il momento nessuna dichiarazione, ma chissà che Soleil non si esprima sulla cantante S10, che per il momento è passata in finale e che quindi rivedremo il 14 maggio.