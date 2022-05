Emma Marrone “giovedì gnocca”: decolletè mozzafiato, boom di commenti

Emma Marrone “giovedì gnocca” come quelli che prepara mamma Maria: il decolletè mozzafiato manda in tilt i social, boom di commenti.

La temperatura comincia a salire ed Emma Marrone, in Puglia, regala uno scatto mozzafiato ai fan mostrandosi in tutta la sua bellezza e sensualità. Ad Aradeo dove sta trascorrendo qualche giorno in famiglia, Emma si gode il sole e il primo caldo della sua Puglia dove si sta rilassando in vista dei nuovi e futuri impegni professionali. Pur essendo in modalità “vacanza”, la cantante salentina continua a fare compagnia ai suoi 5,5 milioni di followers.

Questa mattina ha prima condiviso una storia in cui era in auto con papà Rosario. Poi, tornata a casa, ha pubblicato un video in cui mamma Rosaria prepara gli gnocchi. Infine, oltre ad aver mostrato i succulenti gnocchi preparati dalla mamma, si è mostrata in versione “gnocca” come scrivono i fan esaltando la sua bellezza.

Emma Marrone, in Puglia è una bomba di sensualità e il web va in tilt

Bella, serena, rilassata e felice di poter trascorrere qualche giorno in famiglia. Emma Marrone che, da anni, vive a Roma, approfitta di un po’ di tempo libero per tornare in Puglia e lasciarsi coccolare da mamma Maria, da papà Rosario e dal fratello Checco. Semplice, disponibile e umile, Emma ha trascorso la mattinata con papà Rosario che le ha trasmesso l’amore per la musica. “Quanto sei bono?”, chiede Emma con il sorriso mentre è in auto con il padre. “Mi difendo“, risponde il signor Marrone.

Tornata a casa, poi, riprende la mamma in cucina, intenta a preparare gli gnocchi. “Giovedì gnocche mamma, guardaci”, dice Emma che poi regala ai fan non solo la foto degli gnocchi, ma soprattutto un suo selfie decisamente mozzafiato.

Dopo aver incantato tutti con minigonna e calze a rete, Emma lascia tutti senza fiato con il selfie che vedete qui in alto in cui si gode il caldo pugliese sfoggiando una canotta con una scollatura che esalta il decolletè. “Pazzesca”, “Sei una gnocca”, “Sei una bomba sexy”, “Sei bellissima”, scrivono i fan sempre più innamorati di lei.

In attesa di tornare a lavoro e le successive vacanze, Emma si gode il calore della sua Puglia, dei suoi concittadini e della sua famiglia che l’ha sempre sostenuta supportandola in tutte le sue scelte.