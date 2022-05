Elettra Lamborghini raddoppia: nessuna ci era mai riuscita prima

Una novità che nessuno si aspettava per la splendida Elettra Lamborghini, nessuno aveva mai ottenuto questo traguardo, unica!

La vulcanica Elettra Lamborghini riesce sempre a far parlare di sé. Bellissima e prorompente, la cantante diventata nota al pubblico per le sue hit dalle melodie latine reggaeton (oltre che per un cognome “abbastanza” famoso). Ma si può dire che non si è limitata a sfruttare la notorietà di cui poteva vantarsi.

Elettra ha fatto conoscere il suo personaggio a 360 gradi, diventando una beniamina del pubblico italiano soprattutto per la sua incredibile simpatia. Capita spesso che la Lamborghini pubblichi su TikTok o su Instagram video in cui sfoggia la sua autoironia prendendo in giro sé stessa ed è proprio per questo che è amatissima. Stile inconfondibile, tatuaggi animalier leopardo sul lato b, forme abbondantemente perfette, la showgirl è una bomba di sensualità.

Capita spesso di vederla presente in tv in varie ospitate, specialmente se si tratta di programmi comici. In questi anni ha partecipato più volte al programma della Rai, Step- Stasera tutto è possibile in cui si è cimentata insieme ai compagni in prove e giochi sempre divertenti. Lo scorso anno ha avuto anche il suo bel posto di opinionista all’Isola dei Famosi in compagnia di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, mentre quest’anno la prima conduzione tutta sua, quella di Miss Italia.

Un clone di Elettra Lamborghini, la prima statua di cera italiana è proprio la sua

Nella sua pagina Instagram la spumeggiante Elettra Lamborghini tiene costantemente aggiornati i suoi fan sulle sue avventure, facendoli immergere anche nella sua quotidianità con la solita semplicità che la contraddistingue. Nel suo ultimo post però, ha svelato una novità davvero sorprendente che nessuno si aspettava!

La bellezza della cantante di “Pistolero” è sicuramente fuori dal comune, nonostante i dubbi sulla naturalezza delle sue curve, motivo per cui si può dire che sia iconica. Nessuno però avrebbe immaginato che avrebbe avuto addirittura la sua statua di cera! Ebbene sì, perché il Museo Madame Tussauds di Amsterdam ha deciso di creare una statua ad immagine e somiglianza di Elettra Lamborghini, che lei ha mostrato nelle foto.

Il suo “clone” perfetto indossa un completo di pantalone a zampa d’elefante e un top molto scollato a stampa leopardo arcobaleno ed il viso è di una somiglianza sconvolgente. Ma la notizia più sorprendente è che la cantante sia la prima italiana ad avere la propria statua nel museo delle cere. Nelle foto, con la solita ironia di Elettra, non poteva mancare anche qualche maliziosa “palpatina” alla sua sosia e nel post arriva infine il suo invito: “Adesso tutti ad Amsterdam a farsi la foto con me!”.