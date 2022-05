Beautiful anticipazioni: Zoe non si arrende, la mossa per riconquistare Carter

Anticipazioni Beautiful dall’America. Grandi colpi di scena in arrivo per la soap CBS creata da William J. Bell e Lee Philips Bell. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Zoe non si arrende con Carter

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Soprattutto sul nervo scoperto che vede come protagonisti Zoe e Carter.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Zoe Buckingham sarà ancora più determinata nel riprendersi Carter. L’uomo, dopo aver scoperto grazie a Ridge il tradimento della ragazza con Zende, ha annullato la proposta di matrimonio.

Aumentando la tensione fra i due personaggi, inevitabilmente crescerà anche quella intorno a Paris, la sorella di Zoe. La giovane infatti si sente al centro di questa situazione estremamente grave. Ma fortuna vuole che ci sia Zende a consolarla.

Ma non è tutto! Secondo le nuove anticipazioni delle prossime puntate in onda in America anche altri personaggi cercheranno di riconquistare i loro amati, come il caso di Bill Spencer che tenterà in ogni modo di riconquistare Donna.

Inoltre, nei nuovi episodi si continuerà a parlare del triangolo amoroso Steffy, Liam, Hope. Se da un lato la Forrester sta coronando il suo sogno d’amore con il dottore Finn mostrando affiatamento e consapevolezza per la ritrovata paternità del figlio in arrivo; dall’altro lato Hope si sentirà ancora più tradita e delusa e troverà conforto in un sensibile e presente Thomas.

Se avete letto le nostre anticipazioni settimanali e mensili saprete per certo che l’intera situazione verrà presto ribaltata dal corso degli eventi.