Una Vita anticipazioni: un arresto clamoroso, la reazione di Acacias

Una Vita anticipazioni dalla Spagna. Un arresto clamoroso scombussolerà Acacias intera! Ecco chi verrà messo in prigione e perché

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Natalia in carcere?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, assisteremo all’arresto con accusa di spionaggio tedesco di Natalia Quesada. Prima aggredita e poi incarcerata. Ecco cosa succederà!

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Soprattutto nelle puntate in onda in queste settimane scopriremo importanti rivelazioni su Natalia. La giovane verrà aggredita in un vicolo buio e successivamente arrestata. Ma andiamo gradualmente.

Se seguite la programmazione televisiva e le nostre anticipazioni saprete per certo che nelle puntate in onda Natalia e Felipe sono sempre più vicini e proprio la vicinanza all’Halvarez Hermoso la aiuterà a salvarsi.

Dopo essere stata aggredita in un vicolo ma prontamente soccorsa da Felipe, Natalia è stata accusata di spionaggio da Pierre Caron. L’uomo, assoldato da Marcos aveva lo scopo di mettere fuori gioco Natalia che, secondo il punto di vista del Bacialupe, era stata la mandante dell’omicidio della moglie Felicia.

Una volta in carcere, Natalia ha potuto contare sull’aiuto dei coniugi Halvarez Hermoso, Salmeron seppur ognuno a modo suo. Infatti, se Felipe ha prontamente sfoderano le sue armi d’avvocato per tirarla fuori e difenderla, dall’altro lato la dark lady ha tirato fuori il suo denaro per farla uscire di prigione. La dark lady si mostrerà molto vicina e solidale nei confronti dell’amica, seppur in cuor suo non riuscirà certo a perdonarle il fatto che si sia innamorata di Felipe.