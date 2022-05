Cosa ti stressa di più nella tua vita? Osserva l’immagine e scoprilo

Le nostre vite sono stressanti e lo stress è un nemico della nostra salute psicofisica. Scopri come ridurre questo stato.

Bosco, fiume o biblioteca? Ciò che hai visto prima rivela la tua principale causa di stress

Ti senti frustrato, deconcentrato e affaticato? Molto probabilmente sei stressato. Lo stress è un killer della nostra salute psicofisica motivo per il quale bisognerebbe fare il possibile per contrastarlo. Prima di tutto dovresti capire quali sono le cause scatenanti dello stress nella tua vita per eliminarle. Per farlo ti basterà guardare questa immagine e dire cosa ha attirato la tua attenzione.

Soluzione del test

1 – Se hai notato prima il Bosco

Se hai notato la fitta vegetazione significa che la causa principale dello stress nella tua vita è la routine.

La tua vita è sempre uguale e non particolarmente avvincente, complice anche il tipo di lavoro che fai, le tue giornate ti lasciano l’impressione di essere tutte uguali. Sei una persona emotiva e ti lasci condizionare dallo stato d’animo degli altri. Dici sempre quello che pensi anche se il tuo pensiero ferisce chi lo ascolta. Sei una persona onesta oltre che sincera. Vuoi sentirti libero più di ogni altra cosa e non sopporti di dover sottostare a orari ed ordini.

Se vuoi ridurre il tuo stress dovresti cercare di fare quello che vuoi, quando vuoi. Ovvio che questa condizione non sempre si può realizzare, il partner o il tuo responsabile al lavoro potrebbero non reagire bene di fronte ad un comportamento del genere, motivo per il quale ti arrendi ad una vita ripetitiva finendo per sentirti frustrato. Desideri vivere assecondando le tue passioni più profonde? Trova il modo di farlo. Hai solo un giorno libero a settimana? Bene usalo per fare ciò che desideri, qualcosa di estremo e inusuale, ti caricherà di energia positiva.

2- Se hai notato la distesa d’acqua significa che la causa principale di stress è la continua repressione dei tuoi sentimenti.

Sei una persona che vive di sentimenti ed emozioni complesse. Solitamente non nascondi ciò che provi ma lo condividi. I tuoi stati d’animo del momento sono palesi, il problema si presenta nel momento in cui non riesci ad esprimere i tuoi sentimenti. I sentimenti repressi sono i più difficili da gestire. Quando senti quel blocco emotivo dovresti sforzarti di parlare di questo peso che comprime il petto. Trova il modo di sfogarti, scrivi un diario, un blog oppure parla con una persona fidata. Sforzati di esporre e di tirare fuori tutto ciò che senti e sentirai il tuo animo tornare a fluire liberamente nel tuo corpo.

3- Se hai visto prima i libri significa che la causa principale di stress è l’incertezza per il tuo futuro.

Sei una persona brillante, intelligente e positiva eppure ti sei dovuta accontentare di un lavoro non fisso che ti crea tensione e preoccupazione per il tuo futuro. Vorresti poter contare su una maggiore certezza riguardo il futuro soprattutto a livello lavorativo in modo da poterti permettere di fare delle scelte delle quali non vorresti pentirti. Una casa, una famiglia, magari dei figli. Questa incertezza ti fa rinunciare a molte cose. Prova a pensare che ormai questa incertezza professionale attanaglia tutti e che vale la pena di mettere da parte questo tipo di ansie provando ad andare avanti nella vita senza farsi influenzare da questo. Pratica la meditazione, spezza con una vacanza, vedrai che l’orizzonte ti sembrerà più sereno.