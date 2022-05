Quale castello scegli? Ci dice che tipo di “regina” sei!

Dai che lo sappiamo che sotto sotto lo hai sempre saputo di essere una regina! Il test del castello è qui per svelare il tuo animo: sei pronta per scoprirlo?

Che tu possieda un vero e proprio castello, una casa di proprietà o una stanzetta in affitto, poco importa.

(fonte: CheDonna – realizzata su: Canva)Quando si nasce regine, infatti, non c’è bisogno dei possedimenti per dimostrare il proprio stato nobiliare!

Appurato, quindi, che sei nobile nell’animo (se non nel portafoglio), si rende necessario scoprire che tipo di regina sei. Sua Maestà, le andrebbe di provare il nostro test della personalità di oggi?

Test del castello: scegli il tuo e scopri che tipo di regina sei

Immagina la più classica delle storie delle fiabe: eri destinata al trono quando una matrigna cattiva ti ha soffiato tutto proprio sotto il naso.

Che nervi, adesso ti tocca pulire il palazzo con i vestiti rattoppati e non puoi sognare il riscatto… almeno fino all’arrivo del test del castello!

Immaginaci come la Fata Madrina: siamo qui per esaudire… beh, almeno un tuo desiderio!

Devi solo dirci come vuoi il tuo castello: puoi scegliere tra i quattro che ti proponiamo qui sopra!

Più in basso troverai il tuo profilo da “regina” e per quanto riguarda la tua matrigna cattiva… scusaci, non possiamo fare granché!

la torre solitaria : regina? Popolo? Sudditi e leggi da amministrare? Non scherziamo proprio: per te essere una regina vuol dire esserlo del tuo tempo e dei tuoi mondi! Invece che sognare un grande reame e una ricca coorte di spasimanti, pretendenti ed intriganti tu sogni una piccola torre, distaccata da tutto e da tutti.

Quasi ti consiglieremmo anche il test del pozzo per scoprire se la tua intuizione è appuntita al massimo (probabilmente lo è: dovrai andare tutti i giorni a tirare su l’acqua dal pozzo!).

Sei sicuramente una persona che non ama mettersi in mostra o raccontare agli altri i suoi successi o i suoi fallimenti. Sei riservata e non ami le folle. Per te essere regina vuol dire avere i tuoi spazi, senza dover rendere conto a nessuno!

: nero e minaccioso da far paura, gli mancano giusto un paio di pipistrelli svolazzanti e questo castello sarebbe perfetto per Halloween! Hai scelto questo castello perché sei, fondamentalmente, un’anima controcorrente: lo sei sempre stata e sempre lo sarai! Poco importa a che “corrente” appartenevi da giovane (anche se il nostro ). Sei sempre stata “diversa” e il tuo essere regina non si discosta molto dal tuo modo di fare. Non hai paura dei confronti, sei coraggiosa e non ti scusi per chi sei e come stai. Insomma, essere tuoi sudditi sarà sicuramente divertente anche se un poco spaventoso! il castello fantasy : draghi, spade magiche, elfi e gnomi. Il tuo castello è uscito da un vero e proprio libro fantasy ed è esattamente quello che volevi! Sei una persona estremamente sociale (anche se con le persone giuste, ovviamente). Ti piace stare in mezzo alla gente e poter confrontarti e crescere grazie al rapporto con gli altri. Sei veramente una regina “delle persone”. Tutti vengono da te per avere aiuto o consigli mentre tu dispensi saggezza dall’alto del tuo trono (probabilmente il tuo divano ma questo non deve saperlo nessuno). Sei una persona che ha tantissimi amici di cui conosce vita, morte e miracoli: potremmo dire che sei una vera regina!

La tua scelta, nel test del castello di oggi, ci dice che sei una persona particolarmente votata all’amore. Fai spesso colpo sugli altri, che si tratti di spasimanti o di relazioni d’amicizia. Sei al centro spesso di scenate di gelosia e per quanto tu non riesca a capire bene questo sentimento sai solo di avere un cuore veramente grande.

Sei una regina che perdona tutto a tutti e che, spesso, ne paga anche le conseguenze. Le persone a volte si approfittano di te, certi della tua gentilezza e della tua pazienza!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.