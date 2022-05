Test del Blazer Primaverile | Cosa pensa di te la gente appena ti incontra?

Il blazer è uno dei capi forti del guardaroba primaverile, ecco perché lo abbiamo scelto come protagonista di questo test!

La Primavera è la stagione della rinascita, della gioia e del colore per eccellenza. Per questo motivo scatena il desiderio di indossare capi appariscenti e che avremmo qualche difficoltà a indossare nelle altre stagioni.

Quando scegliamo un capo colorato però puntiamo tutto sul colpire l’attenzione dell’osservatore e scatenare immediatamente una sua reazione emotiva.

Proprio in questo consiste il fortissimo potere comunicativo della moda e dei colori in particolare.

Bisogna però porsi una domanda: siamo davvero consapevoli di ciò che desideriamo comunicare quando indossiamo un capo di un determinato colore o con una determinata fantasia? La risposta è no, nella maggior parte dei casi.

È proprio questo il senso di questo test: capire in che modo il nostro inconscio si esprime (anche) attraverso gli abiti che indossiamo.

Test del Blazer Primaverile

Per eseguire questo test ti chiediamo di lasciare da parte ogni pregiudizio su cosa ti sta bene o cosa ti sta male: scegli sull’onda dell’istinto il blazer di primavera che ti piace di più e leggi il profilo corrispondente.

1 – Blazer Rosa

Questo blazer rosa intenso è la quintessenza della femminilità e dell’eleganza casual pop. Questo modello è morbido nelle linee e non troppo rigoroso nella foggia, quindi accarezza il corpo mettendone in risalto le curve.

Se hai scelto questo blazer significa che sei una donna che punta tutto sulla femminilità che però non è il tipo di femminilità delicata e gentile che spesso si associa a questo colore.

Quando le persone ti incontrano per la prima volta pensano che tu sia una persona allegra, vivace, estroversa e dal carattere forte. Dal momento che questo è esattamente ciò che sei, non si sbagliano affatto!

2 – Blazer Multicolor

Questo tipo di fantasia è sicuramente molto impegnativa dal punto di vista degli accostamenti. Quando si indossa un capo del genere, infatti, bisogna scegliere necessariamente accostamenti a colori neutri, in grado di “reggere” il peso visivo di questa fantasia.

Se hai scelto il blazer multicolor significa che sei una persona dal carattere complesso e multisfaccettato, con tantissimi interessi e tantissime passioni.

Non ti piace affatto passare inosservata, anzi: pensi che confondersi tra la folla sia uno dei maggiori peccati mortali che una donna possa compiere. Per questo motivo tendi istintivamente a scegliere un abbigliamento appariscente, che colpisce l’attenzione dell’osservatore come un pugno.

Le persone che ti incontrano per la prima volta pensano che tu sia una persona sopra le righe e per niente banale, che non ha paura di mostrarsi esattamente per quello che è e che non si adegua mai alle aspettative o alle regole delle altre persone.

3 – Blazer Verde

Il verde è il colore della speranza ma anche quello della serenità. In questa tonalità così accesa comunica anche una grande energia e una grande dinamicità. Se hai scelto questo blazer significa che sei una persona che non si ferma mai.

Ti piace mettere immediatamente le cose in chiaro e far capire immediatamente alle persone che conosci quali sono i pregi e i difetti del tuo carattere. Non hai paura di niente e si ha la sensazione che nulla possa fermarti.

Se hai scelto questo blazer, quello che comunichi alle persone che ti incontrano per la prima volta è che con te non si scherza e che, qualsiasi cosa tu decida di ottenere, riuscirai sempre a raggiungere i tuoi obiettivi.

4 – Mini blazer a Fiori

Questo adorabile mini blazer fiorato è davvero la quintessenza della primavera e della femminilità. Oltre a essere uno dei simboli assoluti della primavera e della rinascita della natura, i fiori sono da sempre utilizzati come omaggio floreale per le donne.

Chi ama vestire con stampe fiorate probabilmente ha una profonda connessione con la propria femminilità e crede moltissimo nel potere della bellezza e della gentilezza.

Se hai scelto questo blazer primaverile significa che sei una donna che crede di poter cambiare il mondo con una “rivoluzione gentile”.

Sei in grado di risultare piacevole e rassicurante quando entri in contatto con le altre persone che, nel giro di pochissimo tempo, finiscono per essere completamente rapite da te e dalla tua capacità di essere sempre così creativa, premurosa, gentile e interessante.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.