Copiare l’outfit verde di Aurora Ramazzotti è possibile ad ogni età

Quando si nasce figli di personaggi famosi si ha di diritto un posto nel mondo dello spettacolo, è inutile dire il contrario. Da lì ad essere simpatiche, carine, intelligenti ed umili però “ne passa”. Questo è il caso di Aurora Ramazzotti di cui oggi copiamo l’outfit.

Verde come la speranza che deve esserci sempre, verde come la natura che ci circonda e come colore di femminilità e di fascino che Aurora Ramazzotti sprigiona nel suo post Instagram nonostante la giovane età. Se abbiamo la pelle particolarmente chiara, un corpo asciutto e l’occasione giusta per mostrarci con questo stile, allora l’abito chemisier smeraldo è la soluzione adatta.

Se troppo lungo lo si può sbottonare un po’, se troppo anonimo si aggiungerà una cintura sottile in vita possibilmente con logo così che il vestito a camicia pagato venticinque euro appaia subito di un valore cento volte più elevato.

Come copiare l’outfit verde di aurora Ramazzotti e quando sfoggiarlo

Decidersi ad indossare un bel verde intenso anziché restare sui più inflazionati ma pur sempre stupendi colori pastello non è da tutte.

Se si vogliono spendere al massimo cinquanta euro la proposta di Mango fa al caso nostro. Il tessuto satinato ed il modello molto attillato e dritto ha lo scollo a cuore e la chiusura sulla schiena con zip in tinta. Una sobrietà che ci lascia sbizzarrire con gli accessori.

L’abito da cocktail di Misspap (42,90 euro su Aboutyou) con allacciatura incrociata si distingue per taglio e dettagli.Da portare assolutamente con tacco alto, sandali dai listìni sottili bianchi o décolleté nude.

È dello stesso modello di Aurora il vestito di La Redoute Collection (34,79 euro già scontato sul sito ufficiale) lungo fino alle caviglie ed a maniche lunghe con bottoni ai polsini. Per le più alte l’ideale è un portarlo con un sandalo flat o con un paio di sneakers oversize a contrasto.

Creativa e particolare l’idea di Self-Portrait (su MyTheresa a 340 euro). Consiste in un abito corto – modello Azalea – con spalline sottili, ricamo floreale verde smeraldo su base color carne che crea un effetto ottico di vedo e non vedo.

Con un tailleur colorato non si sbaglia mai di questi tempi ma anche con un abito verde si è eleganti e totalmente diverse da chi vi circonda che, con ogni probabilità, punterà su nero, blu o bianco.

Silvia Zanchi