Il messaggio segreto di Diodato all’Eurovision 2022 è proprio per Lei!

Diodato incanta il pubblico dell’Eurovision 2022 e lancia un messaggio segreto proprio per lei con la sua esibizione.

L’Eurovision 2022 è finalmente iniziato con la prima semifinale trasmessa da Raiuno il 10 maggio. Oltre agli artisti in gara, protagonista indiscusso della serata è stato Diodato che, a distanza di due anni dalla vittoria al Festival di Sanremo che gli avrebbe permesso di partecipare al più grande evento musicale visto da milioni di telespettatori in tutto il mondo, si è esibito sul palco di Torino in un’atmosfera da sogno e con una scenografia con cui ha lanciato un messaggio segreto.

Diodato, dopo la vittoria a Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”, non ha partecipato all’Eurovision: l’edizione 2020, infatti, non si è mai svolta a causa della pandemia. Due anni fa, così, Diodato si ritrovò a cantare la canzone in un’Arena di Verona vuota. Ieri sera, invece, si è esibito davanti ad un pubblico numeroso che ha cantato ogni parola della sua canzone regalando una performance magistrale e che nascondeva un messaggio segreto per una persona speciale.

Diodato: il messaggio segreto all’Eurovision 2022 che ha colpito tutti

Emozionato e con una voce assolutamente perfetta, Diodato ha incantato tutto il pubblico della prima semifinale dell‘Eurovision 2022 condotta dal trio composto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Il brano che ha provocato i brividi sia al pubblico presente a Torino che ai telespettatori è stato “Fai rumore” con cui ha trionfato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020. Dopo aver intonato le prime note del brano al pianoforte, Diodato ha raggiunto il centro del palco dove è stato raggiunto da tantissimi ballerini.

Nel corso della performance, il corpo di ballo ha circondato il cantautore fino a sollevarlo. Una scena che, ai telespettatori più attenti ha ricordato il video del brano “Tikibombom”, canzone che Levante ha portato proprio al Festival di Sanremo 2020. Una casualità? Forse, ma la cosa strana è che Levante e Diodato non sono solo due colleghi, ma soprattutto sono ex fidanzati. Durante la comune partecipazione a Sanremo, il gossip esplose intorno ai due artisti che, successivamente, chiarirono la propria posizione svelando di non essere tornati insieme.

A distanza di due anni, infatti, Levante è diventata mamma della piccola Alma Futura, frutto del suo amore con il compagno Pietro Palumbo. Sia Diodato che Levante hanno, dunque, voltato pagina, ma nell’esibizione di lui all’Eurovision, i più romantici hanno visto un riferimento a Levante? Sarà vero? Nel frattempo, Diodato ha ringraziato tutto il pubblico così su Twitter: “Che magnifica, potente sensazione fisica. Volevo abbracciarvi tutti e spero davvero che il mio abbraccio sia arrivato, ovunque voi siate”.