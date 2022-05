Jessica Selassiè, altro che Barù: incontro speciale a Milano con Lui

Jessica Selassiè delude i fan che sognavano una storia d’amore con Barù: in quel di Milano, la principessa incontra proprio Lui, foto.

Jessica Selasisè è ufficialmente single e i fan che hanno seguito il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 6 continuano a sognare una storia d’amore con Barù con cui c’è stato il primo incontro dopo il reality, ma solo in amicizia. In compenso, la principessa ha scatenato i commenti dei fan pubblicando una foto in cui appare serena accanto ad un altro ex concorrente che, nella casa, ha avuto un rapporto particolare con la sorella Lulù.

Approfittando del soggiorno a Milano dove è stata impegnata su alcuni progetti lavorativi insieme alle sorelle Clarissa e Lulù, Jessica ha incontrato un ex vippone che, più volte, ha discusso furiosamente con l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Una foto, quella pubblicata da Jessica, che in breve tempo ha fatto il giro del web.

Jessica Selassiè, incontro con l’ex vippone: che fine ha fatto Barù?

L’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip tra Jessica Selassiè e Barù non si è trasformata in amore. Tra la principessa e il nipote di Costantino Della Gherardesca resta dell’affetto, ma nessun sentimento speciale. In amicizia, così, Jessica che nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto una vera trasformazione fisica, ha partecipato all’inaugurazione del ristorante di Barù aperto a Milano. Tanti gli invitati tra cui Giucas Casella, le sorelle di Jessica, Clarissa e Lulù, ma anche Alessandro Borghese e Giulia Salemi.

Un incontro documentato da foto e video che documentano un rapporto d’amicizia tra Barù e Jessica la quale, oggi, ha poi trascorso del tempo in compagnia di un altro ex vippone. Tra le storie di Instagram, così, Jessica ha pubblicato una foto in cui è con Davide Silvestri. Quest’ultimo, se con Lulù ha discusso molte volte al punto che pur essendo a Milano, Lucrezia non ha partecipato all’incontro, con Jessica che a Verissimo ha raccontato il suo dramma, ha sempre avuto un rapporto sereno come dimostra l’incontro nel capoluogo lombardo.

Un incontro amichevole nel corso del quale Davide potrebbe aver invitato Jessica al suo matrimonio. L’attore, infatti, tra pochi mesi, convolerà a nozze con la fidanzata Alessia e ha confessato che gli unici invitati tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip saranno Barù e Katia Ricciarelli. Farà un’eccezione per Jessica?