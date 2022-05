Eventi e cerimonie d’estate, tutti i consigli per vestirsi in modo impeccabile ed elegante

Estate fa rima non soltanto con caldo, spiagge e tintarella, ma anche con feste, cerimonie e matrimoni. Il periodo tra giugno e settembre è l’ideale per organizzare eventi di qualsiasi genere, dalle rimpatriate con gli amici più cari alle occasioni di ritrovo più formali.

Tra queste ultime troviamo matrimoni, cresime e manifestazioni di risonanza locale, se non nazionale. E la domanda di rito è: che cosa mi metto, per non fare brutta figura? Dalla scelta di capi come le bluse estive ai tessuti più confortevoli, nelle prossime righe scopriremo i segreti per un outfit impeccabile.

Bluse estive, gonne e abiti leggeri, ecco tutti i must have per le cerimonie nella bella stagione

Andando verso i mesi più caldi, i capi d’abbigliamento diventano più ariosi e mettono in evidenza quanto è rimasto nascosto durante l’inverno. Gambe, braccia e décolleté escono allo scoperto, mentre il punto vita e i fianchi si lasciano accarezzare da tessuti impalpabili.

Queste parti del corpo possono diventare protagoniste dell’estate, a patto di valorizzarle con i vestiti giusti. Scegliere indumenti non adeguati alla propria conformazione fisica farà perdere molti punti alla mise, soprattutto in presenza di inestetismi.

Una camicia o una blusa con mezze maniche a sbuffo, per esempio, mimetizzerà delle braccia più robuste del dovuto. Gli scolli a barca e squadrati in stile vittoriano, invece, regaleranno qualche cm nella parte superiore alle donne sottopeso.

Drappeggi, volànts e arricciature all’altezza del torace metteranno in risalto il seno, senza risultare troppo appariscente. Una soluzione da preferire alle scollature vertiginose (a cuore, tonde o a v), in particolare per le funzioni religiose.

Le linee svasate o non sagomate sulla vita camufferanno una pancia non proprio piatta e fianchi prominenti. Perfette per maxi-maglie, abiti corti e al ginocchio, agevoleranno i movimenti e daranno un tocco di brio a un outfit serioso, senza rendere sgraziata la figura.

Chi ama i pantaloni potrà scegliere tra vari modelli a vita alta, a palazzo o dal taglio dritto, aderente ai glutei. Da portare con o senza cintura, sono l’ideale per le donne alte, di media statura o, comunque, proporzionate. La lunghezza perfetta? I trend di quest’anno la vogliono appena sopra il malleolo.

In occasione di ricorrenze importanti, promossi anche i vestiti lunghi e le gonne. I modelli a disposizione sono tantissimi, come quelli proposti da Di Pierro Brand Store, mai troppo corte o aderenti. Attenzione a non esagerare con gli spacchi: basta poco per scadere nella volgarità.

Outfit per gli eventi estivi, quando i materiali fanno la differenza

Anche questo aspetto è fondamentale, sia sul fronte comfort sia estetico. Belli da vedere e piacevoli al tatto, i tessuti per i capi da cerimonia non dovranno dare fastidio né rilasciare coloranti al momento di indossarli.

Oltre ad avere una trama fine e a permettere un’adeguata traspirazione della pelle, saranno facilmente lavabili a mano e in lavatrice. Il settore tessile mette a disposizione diversi materiali con le caratteristiche appena descritte. Tra i più apprezzati meritano un cenno:

cotone

maglina leggera (viscosa con elastan)

lino

viscosa

georgette

Taftah sintetico e organza hanno un bell’impatto visivo, ma tendono a far sudare di più. Chi non sa rinunciarvi, li scelga per complementi e accessori: conferiranno un’aria raffinata all’abbigliamento.