Una Vita anticipazioni: cosa nasconde davvero Daniela? I terribili sospetti di Sabina

Una Vita anticipazioni. Daniela, la cameriera italiana del Nuovo Secolo XX cosa nasconde davvero? Sabina vicino alla verità…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Sabina vicino alla verità su Daniela

Sta per arrivare il finale della stagione e della serie di Una Vita. Oggi ci concentreremo sulle vicende che riguardano il ristorante Nuovo Secolo XX. Secondo le anticipazioni Sabina (Ana Goya) è sempre più vicina alla verità su Daniela Stabile (Carla Campra)

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Ma prima di tele trasportarci sul finale, dobbiamo raccontare alcune questioni in sospeso.

Infatti, se seguite le nostre anticipazioni con costanza, saprete per certo che Sabina e Roberto Olmedo, i proprietari del ristorante Secolo XX sono sempre più sospettosi nei confronti della loro cameriera italiana, Daniela.

In realtà, come già sapere, Daniela è un’infiltrata della polizia arrivata ad Acacias per indagare dei crimini commessi in Svizzera (e non solo) dai due vecchi proprietari. La sua copertura è stata fin da subito messa in dubbio quando il commissario Mendez (David Garcia Intriago) aveva iniziato a pensare di averla vista da qualche parte.

Ma non è tutto, con lo scorrere dei giorni e delle settimane la giovene sotto copertura avrà spesso modo di confrontarsi con il superiore Roger (Francesco Bomenuto), il quale in più di un’occasione ribadirà che non deve trovare prove su Sabina e Roberto soltanto per i furti commessi in precedenza ma anche attuali, facendo riferimento a quello che stavo per compiere nella banca adiacente al loro ristorante.

Alla fine dei conti però Daniela dovrà stare molto attenta perché verrà costantemente controllata da Sabina. La donna infatti noterà fin da subito, con il suo sesto senso femminile, i strani comportamenti della giovane cameriera. A dir di più, Sabina si insospettirà maggiormente quando capirà che la Stabile fa sempre domande relative al passato. Sabina quindi, avvertirà il marito dicendogli di scappare via da Acacias prima che sia troppo tardi e la situazioni si complichi.