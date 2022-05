Se non sai cosa mettere punta sul binomio vincente: top e gonna coordinati

Le meno sicure, o semplicemente più riservate riguardo al proprio corpo, a questo outfit aggiungeranno sapientemente un blazer o un cardigan ton sur ton. Per tutte, vediamo la coppia top e gonna nei modelli più cool di stagione.

Per due pezzi un tempo si intendeva il classico bikini che, per chi non lo sapesse, prese il nome dall’omonima isola del Pacifico dove si facevano esperimenti atomici (da lì perché da subito ritenuto un capo esplosivo).

Oggi però pensiamo subito al binomio top e gonna super diffuso sui social – ma non solo -. Scopriamo gli outfit da non lasciarsi sfuggire.

Il coordinato top e gonna spopola tra le giovani donne ed ecco il motivo!

Il completo composto da top e gonna di Shein ha piccoli pois ed arricciatura posteriore. Plissettato, con coulisse annodata sul davanti, lascia le spalle scoperte ed i fiocchi sulle maniche morbide sono molto simpatici.

Il prezzo è assolutamente vantaggioso, si parla infatti di soli 19 euro.

Il set a due pezzi nero con crop top in pizzo e gonna lunga con coda di rondine (89,99 euro su Asos) è firmato Goddiva e se quello che si desidera è un effetto sexy orientale allora è il look giusto. Il ricamo nero, le maniche corte, il taglio della gonna sono eleganti ed esaltano le curve.

La gonna a campana di Stradivarius disponibile in rosso, bianco e nero, è come il top corto dalle spalline sottili di una semplicità disarmante che non stanca mai. Il prezzo è di 15,99 euro per entrambi.

Il top macramé di Zara (29,95 euro) si può indossare per l’aperitivo dopo una giornata di sole in spiaggia. Sta bene con un paio di shorts in jeans chiari ma per essere chic perché rinunciare alla gonna nella stessa lavorazione beige con frange allo stesso prezzo? Il figurone (soprattutto se si sta raggiungendo un colorito dorato) è assicurato.

Con i capi dai dettagli in cuoio si può partire per un bellissimo viaggio ma una volta arrivate a destinazione cambiarsi con un due pezzi ed andare a scatenarsi nelle danze è la soluzione migliore. Provare per credere…

Silvia Zanchi