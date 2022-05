Test della Prospettiva | Qual è il vero fine delle tue azioni?

Il test della prospettiva metterà in luce le ragioni più profonde che muovono le tue azioni. Non credere che sia semplice conoscerle davvero: analizzarle è molto complesso.

I motivi per cui compiamo la maggior parte delle nostre azioni sono facilmente analizzabili a livello razionale. Abbiamo quasi sempre uno scopo chiaro e preciso in mente, ma sotto questo livello “comprensibile” ci sono molte cose non dette.

Nel nostro inconscio si nascondono infatti una serie di motivazioni non soltanto confuse, ma oscure anche per noi. Il motivo per cui non sono “trasparenti” è che spesso derivano da traumi o da desideri non confessati che ci portiamo dietro da gran parte della nostra vita.

Questi sentimenti non analizzati sono esattamente tutto ciò che ribolle nel nostro inconscio e che influenza il nostro comportamento in maniere che non sempre riusciamo a comprendere.

Per far emergere questi sentimenti “oscuri” è strettamente necessario indagare l’inconscio in maniera indiretta, perché come si può facilmente immaginare, cercare di analizzare l’inconscio con gli strumenti della ragione non è una strategia che funziona.

Ecco allora che il gioco è un metodo di analisi estremamente utile, perché permette all’inconscio di esprimersi liberamente, senza regole.

Test della Prospettiva

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare per alcuni istanti il quadro che ti proponiamo e poi scegliere uno degli elementi che vi sono dipinti. Scegli quello che ha colpito maggiormente la tua attenzione o che ti sembra che ti rappresenti di più.

1 – Il vaso di vetro

Il vaso di vetro si trova in primo piano e quindi attira facilmente lo sguardo dell’osservatore. L’acqua perfettamente cristallina all’interno di esso trasmette l’idea di chiarezza, ordine e calma.

Si può notare però che il paesaggio si riflette al contrario all’interno del vaso, come a rappresentare il fatto che tutto ciò che viene analizzato dalla ragione in qualche modo viene anche distorto e limitato all’interno di parametri piuttosto rigidi.

Se hai scelto questo oggetto la motivazione che muove le tue azioni è il desiderio di ordinare e di comprendere. Tutto ciò che fai ha come scopo accrescere le tue conoscenze e fare progressi in ogni ambito possibile.

Proprio per questo a volte trasmetti l’idea di essere una persona troppo “quadrata” dal punto di vista mentale. Il motivo di questo tuo atteggiamento è che non tolleri il disordine e il caos perché sono difficili da controllare e da rendere produttivi.

2 – Il mazzo di rose

Il mazzo di rose è l’elemento “di transito” che permette di passare dal livello più “realistico” del quadro a quello “poetico” della parte superiore.

Si tratta di un elemento fondamentale della composizione di questa immagine, perché intorno ad esso si sviluppano tutti gli altri livelli. Se è stato il mazzo di fiori a colpire maggiormente la tua attenzione significa che lo scopo più profondo delle tue azioni è il desiderio di creare collegamenti.

Ti piace mettere in connessione persone, ambiti sociali ma anche idee, pensieri e situazioni. Sei il collante che tiene insieme i gruppi e le famiglie, che forma piccole e grandi comunità e che opera sempre per il bene comune.

3 – Il campo di rose sotto la luna

Il campo di rose è il margine che divide la parte realistica del dipinto da quella poetica e metaforica. Se ad averti colpito è proprio questa zona di confine significa che sei affascinata dalle cose che possono avere più di un’interpretazione.

Sei una persona che ama spingersi oltre i confini delle “cose che si fanno di solito”. Ami correre rischi e stuzzicare la curiosità e l’intelligenza delle persone in tutti i modi possibili. A volte i tuoi metodi non piacciono a tutti, perché spesso risulti imprevedibile, ma costituiscono anche la parte principale del tuo fascino.

Ciò che spinge le tue azioni è il desiderio di capire fin dove puoi arrivare, il desiderio di cambiare le cose e di “vedere cosa succede” scompigliando un po’ le carte. Sei un’innovatrice che sa godersi ogni minuto della vita.

4 – La luna

La luna è il simbolo della notte ma anche dei sogni e della mutevolezza. Dal momento che la sua forma nel cielo appare sempre differente, ma si ripete identica dopo 28 giorni, è associata al ciclo femminile.

In questo dipinto la luna è davvero molto piccola, quindi potrebbe essere molto difficile notarla per un osservatore poco attento. Se invece, oltre ad aver notato la Luna hai anche scelto proprio questo elemento dell’intero quadro, significa che sei una persona che guarda lontano, una sognatrice che ha sempre i pensieri rivolti a qualcosa di diverso dalla realtà concreta che ha davanti.

I motivi che guidano le tue azioni nella maggior parte dei casi risultano piuttosto incomprensibili per le altre persone: hai progetti grandiosi, idee strane, fantasie a volte irrealizzabili. Sono proprio queste “fantasie” però a renderti la persona che sei, che immagina sempre nuove imprese.

L’entusiasmo è ciò che ti porta avanti, che ti spinge a cominciare cento progetti anche se probabilmente solo una piccola parte di essi sarà effettivamente portata a compimento. C’è da dire però che non ti interessa raggiungere l’obiettivo: quello che credi è che cioè che conta di più sono le esperienze che si fanno durante il viaggio.

