Test: sei una brava imprenditrice? Risolvi il mistero del vivaio

Grazie a questo test di logica potrai mettere in pratica le tue capacità imprenditoriali. Le tre amiche hanno bisogno del tuo aiuto

Tre amiche decidono di investire i propri risparmi in un vivaio. Carla e Valeria hanno trent’anni, mentre Luisa è la più grande del gruppo con i suoi 47 anni. Le tre imprenditrici ricevono immediatamente un cliente e si mettono all’opera. Il cliente è il comune del loro paese di origine e dovranno ravvivare una fila di alberi che si trovano lungo una strada provinciale.

Le tre amiche decidono di procedere con una strategia molto precisa: lavoreranno singolarmente, ognuna per conto suo. Carla è la più veloce delle tre e impiega un’ora per ogni albero; Valeria perde un’ora e mezza per ogni albero e Luisa, la più lenta del gruppo, impiega due ore per concludere la lavorazione di un albero. Cosa succederebbe se le tre amiche lavorassero insieme?

Rispettando i tempi delle tre amiche, quanto impiegherebbero per mettere a posto un singolo albero? Rifletti con calma, senza farti prendere dall’ansia. Valuta attentamente ma prova a dare una risposta entro sessanta secondi, soltanto in questo modo il test sarà valido. Poi scorri il testo verso il basso, troverai la soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere questo test è necessario isolare i dettagli più importanti da quelli irrilevanti, inseriti soltanto per trarre in inganno l’utente. Una volta effettuata questa operazione, è importante calcolare velocemente il minutaggio delle tre amiche, in modo da ottenere la soluzione corretta. Non tutti sono in grado di compiere un esercizio del genere, soprattutto quando sono sotto pressione. Ecco perché è importante risolvere un test del genere entro sessanta secondi.

Se hai trovato la soluzione in meno di un minuto, dobbiamo farti i complimenti perché non era per niente facile rispondere in maniera corretta. Se, al contrario, ancora non hai capito qual è la formula giusta per ottenere il risultato, non preoccuparti. Sei in abbondante compagnia, è probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento. Ricordando che questo test non ha alcuna validità scientifica, ti consigliamo di tenere attiva la tua mente cimentandoti con un test di logica e ragionamento al giorno. Vedrai che in futuro anche tu riuscirai a dare la risposta corretta.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: semplificare i calcoli, prenderemo in considerazione una lavorazione di 360 minuti, cioè sei ore. Durante questa parentesi temporale, questa sarebbe la lavorazione delle tre colleghe:

Carla metterebbe a posto sei alberi;

metterebbe a posto sei alberi; Valeria metterebbe a posto quattro alberi;

metterebbe a posto quattro alberi; Luisa metterebbe a posto solo tre alberi.

In totale, le tre amiche si occuperebbero di 13 alberi in sei ore. Il motivo è tutto nel seguente calcolo:

6 ore / 13 = 360 minuti / 13 = 27 minuti 41 secondi e 54 centesimi.