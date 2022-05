Test sulla coppia finita: scopri se siete arrivati al capolinea!

Il test della coppia finita è qui per dirci se tu ed il tuo partner avete ormai raggiunto il capolinea nella vostra relazione. Che ne dici, lo provi insieme a noi?

Ehi, non è il caso di intristirsi. Tutte (o quasi) le relazioni, prima o poi, arrivano ad una fine: solo qualcuno riesce a trovare quello giusto!

Ok, va bene, dai: forse abbiamo esagerato. In ogni caso, tu ed il tuo partner (almeno per ora) state insieme e tutto va alla grande… vero?

Se hai cliccato sul test di oggi, però, c’è il rischio che tu possa aver “percepito” che qualcosa non va. Che ne dici, ti va di scoprirlo insieme a noi?

Test della coppia finita: scopri se la tua lo è con il nostro test della personalità di oggi

A volte ci sono relazioni che durano mesi o anche anni nonostante siano… beh, finite!

Ci raccontiamo che tutto va bene quando, in realtà, stiamo solo elaborando la fine della nostra relazione.

Non diciamo assolutamente che la tua sia una di queste; quello che intendiamo dire è che il test della coppia finita ci aiuterà a capire… beh, a che punto siete!

Ti basterà guardare questa immagine, ad opera dell’artista Kamila Lenarcik, per scoprire la verità. Noi, ovviamente, vogliamo solo sapere che cosa hai visto prima di questo disegno così suggestivo: allora, sei pronta a giocare con noi?

hai visto prima la donna : magari non ti sei resa subito conto della “situazione” in cui si trova la donzella in questione ma il tuo occhio è stato subito attratto da lei.

Fiera, combattente (sta usando le “spine” per reggersi!) ma anche romantica e senza rinunciare alla sua femminilità, la donna (nel test della coppia finita) ci dice che… beh, stai pensando al “singolare” da un po’ di tempo!

Forse ti sei resa conto che qualcosa non va oppure, semplicemente, il tuo subconscio tende a ragionare già verso un futuro nuovo. Un futuro in cui sei libera di prendere le tue scelte e compiere quello che vuoi senza dover rendere conto a nessuno!

Non vogliamo dirti che tu sia in crisi per forza con il tuo partner, ma possiamo sottolineare il fatto che tu abbia voglia di libertà in tutti i sensi (non solo emotivamente)!

Evidentemente non siete così in crisi come puoi pensare! Di certo, se l’hai vista forse possiamo dire che sogni l’amore romantico e, forse, in questo momento non lo hai.

Questo non vuol dire, però, che la tua coppia sia per forza finita!

Quello che vediamo nel test della coppia “finita”, infatti, è la voglia di iniziarla di nuovo, probabilmente sempre con la stessa persona di prima! Il tuo rapporto ha decisamente bisogno di una “svegliata”, quindi anche se la vostra coppia non è del tutto arrivata al capolinea vi consigliamo di darvi da fare! (Forse è meglio capire se a tenerti in gabbia è il tuo cuore e il tuo cervello grazie a questo test e prima di prendertela con il partner:

O meglio: per la tua coppia!

Sei una persona che sogna decisamente la libertà e che non vede un futuro nella sua relazione. Ehi, ci dispiace ma qualcuno doveva pur dirtelo e il test della coppia finita si è preso questa responsabilità!

Evidentemente la vostra relazione è arrivata al capolinea. Oltre a dirti che ci dispiace per voi, pensiamo che sia meglio rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

Prova il test delle migliori qualità per scoprire quali sono le tue, stringi i denti e vai avanti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.