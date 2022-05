La salute della Regina è in pericolo: ecco cosa non riesce più a fare

Il 2022 è l’anno del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ma la sua salute va sempre peggio, tanto da imporle una rinuncia sconvolgente.

I festeggiamenti per i 70 anni di Regno di Sua Maestà prevedevano una lunga serie di eventi e di impegni ufficiali per la Regina ma, a questo punto, è sempre più irrealistico pensare che riuscirà a prendere parte a tutti.

Da diversi mesi infatti la Regina Elisabetta soffre di problemi di deambulazione che le impediscono di camminare a lungo e di rimanere in piedi per molto tempo senza l’utilizzo di un bastone.

Questo ha comportato dei seri problemi organizzativi per diversi eventi a cui la Regina avrebbe dovuto partecipare. Il problema si è manifestato in maniera evidente durante la celebrazione religiosa a un anno dalla morte del Principe Filippo.

La Regina ha percorso la navata della Chiesa appoggiandosi al braccio del Principe Andrea, che l’ha scortata fino al suo posto in prima fila. Si era anche ipotizzato che la Regina potesse arrivare in sedia a rotelle, ma Elisabetta II si è fieramente opposta a questa ipotesi.

Fortunatamente però l’Abbazia di Westminster permetteva all’auto della Regina di parcheggiare a pochissima distanza da un ingresso secondario e quindi Sua Maestà ha dovuto percorrere davvero una distanza brevissima e priva di scale.

Questi accorgimenti però sono impossibili da prendere per un altro evento importantissimo, che la Regina non ha mai mancato dal 1963.

La salute della Regina le impedisce di regnare: Carlo fa le prove da sovrano

I compiti ufficiali del sovrano del Regno Unito sono molti. Se la maggior parte di essi sono di pura rappresentanza, però, alcuni sono assolutamente fondamentali per la storia del Regno.

Uno di essi è il Discorso della Regina che, nel corso degli ultimi 70 anni, Elisabetta ha sempre pronunciato davanti al proprio Parlamento.

Si tratta del programma del governo che viene presentato a Camere Riunite (cioè davanti alla camera dei Lord e alla camera dei Comuni) durante l’apertura di un nuovo anno di lavori del Parlamento inglese.

Si tratta di una vera e propria cerimonia che in inglese viene chiamata Opening State of Parliament, cioè “stato di apertura del Parlamento”.

La tradizione prevede anche che la cerimonia venga officiata al cospetto della Corona Imperiale, cioè della Corona che rappresenta il potere reale della monarchia inglese.

Mentre legge il suo discorso la Regina siede al centro di una serie di tre troni. Fino a quando è stato in vita, suo marito Filippo sedeva alla sua sinistra e il Principe Carlo alla sua destra.

Quest’anno purtroppo le cose non sono andate come previsto dalla tradizione: per la prima volta in assoluto è stato Carlo a leggere il Discorso della Regina.

Carlo è giunto in Parlamento in alta uniforme e insieme alla moglie Camilla, vestita di scuro. Carlo non si è accomodato sul trono centrale, che è rimasto vuoto per simboleggiare l’assenza della sovrana, ma ha occupato uno dei due troni laterali.

Accanto al padre, in qualità di erede al trono, si è seduto il Principe William, che in futuro avrà il compito di leggere quello che diventerà il “Discorso del Re”. Sempre accanto a Carlo si è seduta anche Camilla, ormai sempre più calata nelle vesti di futura Regina d’Inghilterra e non di semplice “Principessa Consorte”.

Una situazione simile si è già presentata in passato: era il 1963 quando il Parlamento venne privato della presenza della Regina, la quale era in congedo dai doveri reali per il periodo di maternità: all’epoca la sovrana era incinta del Principe Edoardo.

Prima ancora la Regina si era assentata dall’apertura ufficiale del Parlamento nel 1959. Anche in quel caso si trattò di motivi medici: all’epoca Elisabetta era incinta del Principe Andrea.

In entrambi i casi fu il Principe Filippo a leggere il discorso della Regina al cospetto del suo Parlamento. Questo significa che questa è la prima volta negli ultimi 200 anni che è un Principe di Galles a fare le veci della Regina. Una data storica per Carlo, che finalmente sta prendendo confidenza con il ruolo di sovrano.

Infine, un’altra curiosità. In passato la Regina Elisabetta si presentava in alta uniforme per leggere il Discorso della Regina. Questo significava indossare la Corona Imperiale anziché tenerla accanto a sé su un cuscino. Dal momento che la Corona è “tanto pesante da spezzare il collo”, come la stessa Elisabetta ha raccontato, negli ultimi anni i medici hanno sconsigliato alla Regina di indossarla.

