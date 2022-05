Primavera, tempo di pranzo al sacco: gli errori da evitare per un panino top

Preparare un panino sembra semplice, ma farlo gustoso e succulento è un’altra cosa: ecco gli errori da evitare per un risultato perfetto.

Preparare un panino può sembrare a prima vista qualcosa di semplice, ma in realtà non è sempre così. Spesso infatti ci sono insidie che a prima vista possono apparire come banalità ma che invece permettono di realizzare un panino come si deve.

Da che esiste il pane probabilmente esistono anche i panini farciti. Ma la svolta del nome arrivò probabilmente da Lord Sandwich, un accanito giocatore di golf e di carte, che nel ‘700 chiese qualcosa di buono e pratico da mangiare senza dover lasciare la postazione di gioco. Da allora il panino prese il nome di sandwich.

Se è vero che la farcitura di ogni panino è soggettiva, è anche vero che esistono dei capisaldi da non sottovalutare: ecco gli errori da non commettere quando si prepara un panino.

Ecco gli errori da non fare quando si prepara un panino

Tra le cose più pratiche da preparare troviamo sicuramente il panino. Perfetto da portare in giro, per una gita fuori porta o un pic nic, specie ora che arriva la bella stagione, ma anche al mare.

Una soluzione facile e veloce anche da portare per un pranzo al volo in ufficio. Si può farcire con tantissime cose diverse e si può scegliere di prepararlo con differenti tipologie di pane.

Anche se preparare un panino può sembrare la cosa più semplice del mondo ecco gli errori da non commettere per un risultato perfetto.

1) Scegliere il pane sbagliato. A seconda della farcitura dovremo optare per una diversa tipologia di pane. Quando abbiamo delle farciture tipo un hamburger dovremo scegliere un panino morbido. Il panino più duro invece, tipo la rosetta o lo sfilatino si sposano bene con affettati, salumi, alimenti umidi, salse e formaggi morbidi. Altrimenti si può utilizzare il pane classico e farlo a fette disponendo in mezzo a queste la farcitura. Si può procedere anche alla tostatura del pane stando sempre attenti a non renderlo però troppo duro. Non tutti gli ingredienti che dovranno riempire il panino però necessitano del pane caldo, pensiamo al salame o al prosciutto crudo, con un pane troppo caldo si rovinerebbero trasudando unto.

2) Non individuare un ingrediente di base. La prima cosa da fare è scegliere quale sarà l’alimento che farcirà il panino per la maggiore e intorno a quello costruire tutto il resto. Non si può pensare di abbinare gli ingredienti alla rinfusa e mettere dentro al panino tutto quello che ci capita a tiro. Dovremo fare attenzione a tre caratteristiche in particolare: la croccantezza, che potrà essere conferita dal pane o da un ingrediente interno come il bacon; la morbidezza che potrà essere data dal pane o dalle salse o da un formaggio molle; e infine, la freschezza in questo caso potremo optare per una foglia di insalata o altra verdura.

3) Non tagliare bene il pane. Se si decide di usare il classico filone e tagliare due fette di pane dovremo farle della stessa dimensione. Oltre che poco bello, infatti, il panino sarebbe anche meno facilmente mangiabile. Pensiamo a due fette diverse che non combaciano: tutti gli ingredienti della farcitura uscirebbero fuori. Anche se scegliamo la rosetta dovremo fare attenzione a tagliarla nella metà precisa.

4) Non disporre bene la farcitura. Non c’è cosa peggiore che mettere in bocca un panino e ritrovarsi solo il pane. Questo significa che la farcitura non è stata distribuita uniformemente.

5) Non mettere la salsa in mezzo. Molti pensano che sia meglio metterla sugli ingredienti altrimenti rischia di rendere il pane troppo umido. La soluzione migliore però è quella di disporla sul pane così da renderlo molto più saporito.

6) Non asciugare le verdure. Tanti commettono l’errore di non asciugare le foglie di insalata dopo averle lavate. Un problema che rischia di ripercuotersi su tutta la consistenza del panino.

Infine, non dimentichiamo che se il panino lo consumiamo subito possiamo metterci tutto ciò che vogliamo ma se dobbiamo portarlo via alcuni ingredienti potrebbero ossidarsi, pensiamo alle verdure o all’insalata, quindi meglio evitarli.

Con questi accorgimenti d’ora in poi i vostri panini saranno davvero super.