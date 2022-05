Eva Henger: il disperato appello in diretta dopo il terribile incidente

Dopo il terribile incidente che ha visto coinvolto Eva Henger, arriva in tv il suo appello con le lacrime agli occhi, “Non dite cattiverie!”.

Si è parlato tantissimo in questi giorni della drammatica situazione che ha visto coinvolta Eva Henger. Si trovava in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti quando è stata vittima di un terribile incidente, che le ha provocato danni a varie parti del corpo e un’intervento d’urgenza. Eva è stata però trasferita in Italia per mezzo di un jet privato e attualmente si trova di nuovo a Roma in un ospedale.

Nel frattempo che l’attrice viveva questa devastante esperienza, però, la figlia Mercedesz sta invece vivendo un momento professionale molto importante per lei: il ritorno all’Isola dei Famosi. La ragazza si trovava infatti già in Honduras al momento dell’accaduto ma ha deciso, anche per volontà della madre, di non rientrare in Italia e di iniziare ugualmente la sua avventura. Nella puntata di venerdì la bella Mercedesz è infatti approdata sull’Isola, scatenando però non poche reazioni sui social.

In lacrime Eva chiede agli haters di smetterla, Mercedesz voleva tornare per lei

I cosiddetti “haters” si sono infatti ben presto scatenati contro la ragazza e contro la sua decisione di prender parte al reality show, nonostante le gravi condizioni della madre. Tweet e commenti con parole molto dure sono stati letti sul web e riportati oggi proprio a Eva che, dal suo letto d’ospedale si è collegata con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Eva Henger è apparsa ovviamente molto provata nel collegamento con la conduttrice, che le ha sottoposto la questione delle polemiche sullo sbarco di Mercedesz all’Isola. “Lei non voleva andare ma tu le hai detto di andare, ma ci sono molte polemiche“, ha esordito Barbara D’Urso. L’attrice le cui condizioni sono state subito critiche, è apparsa sorpresa di questo chiedendo il perché, considerato che proprio lei le ha dato il suo benestare. “Ho voluto io che andasse“, ha replicato la Henger, “Era inutile che stesse qui a guardarmi“.

Eva ha così confermato la volontà della figlia di tornare da lei, idea a cui la madre si è opposta e, dopo aver sentito le critiche e le polemiche degli haters è scoppiata in lacrime. La mamma di Mercedesz ha lanciato così un appello a tutti coloro che stanno attaccando la naufraga, affermando “Non dite cattiverie per favore, non è una persona cattiva“, accusando un senso di colpa per quanto sta accadendo alla figlia. In realtà, Eva ha detto molto teneramente di preferire che la figlia sia sull’Isola, in modo tale da poterla vedere dalla tv e gioire della sua compagnia.