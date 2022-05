Ogni segno zodiacale ha un disturbo della personalità, scopri il tuo

Gli astri ci rivelano qual è il disturbo della personalità che affligge ogni segno zodiacale. Conosci già il tuo?

I disturbi della personalità sono dei comportamenti marcatamente diversi rispetto alla natura della persona che li manifesta. E’ come se qualcosa si impossessasse dell’individuo andando ad alterarne la personalità. Ognuno di noi è afflitto da questi disturbi, per alcuni sono più marcati mentre altri li gestiscono meglio, ma ognuno di noi ha il suo lato oscuro.

Quando di manifesta il disturbo della personalità i modi di reagire di percepire qualcosa o di relazionarsi agli altri è diverso al solito. Gli astri sanno quale disturbo affligge ciascun segno e sono pronti a svelarci tutto.

Ecco il disturbo della personalità di ciascun segno zodiacale

Ariete

Il nativo dell’Ariete è molto sicuro di se stesso e si sente un leader. Manifesta spesso il suo bisogno di dominare. La sua personalità è forte e gli piace vantarsi dei suoi successi. Il suo peggior disturbo di personalità è l’aggressività. Hanno una personalità esplosiva e sono impulsivi. Non controllano le loro emozioni e finiscono per avere un comportamento esasperato del quale spesso si pentono.

Toro

Il segno del Toro è empatico, altruista e comprensivo. Solitamente sono responsabili e sono bravissimi a gestire le loro finanze. Il loro peggior disturbo è la testardaggine. Quando prendono una decisione si incaponiscono e niente e nessuno può dissuaderli, tanto da avere un comportamento ossessivo-compulsivo.

Gemelli

Il Gemelli è un segno socievole, simpatico e allegro. In compagnia di un gemelli è impossibile annoiarsi. Acuti e intelligenti sanno bene come persuadere gli altri a fare ciò che desiderano. Il loro disturbo riguarda la loro necessità di avere sempre qualcuno al loro fianco, non sopportano stare da soli tanto che sviluppano vere e proprie dipendenze emotive.

Cancro

I nativi del Cancro sono sensibili e provano un amore incondizionato per la famiglia. Sono forti e determinati e sono molto fedeli al partner ma guai a deluderli e a tradirli. Quando subiscono dei torti diventano diventano tossici, le loro parole e le loro azioni sono talmente esplosive da innescare la sensazione di essersi messo tutti contro e da qui nasce il suo disturbo di personalità paranoico.

Leone

Il Leone è il segno più brillante dello zodiaco. Passionali, creativi e di successo il Leone unisce al suo carisma la sua determinazione e colleziona successi in tutto ciò che fa, dalla carriera alla vita privata. Si sentono migliori degli altri, hanno un ego smisurato, si sentono re indiscussi del mondo tanto sfociare in un disturbo narcisistico di personalità.

Vergine

Il segno della Vergine è diligente, metodico e preciso. Hanno un animo gentile e vivono i dolori delle persone che li circondano, amplificandoli. Soffrono di un disturbo della personalità borderline, sono gentili ma quando si arrabbiano diventano spietati.

Bilancia

La Bilancia è solitamente conviviale e ben educato. Passa la vita a cercare l’equilibrio nella sua vita, nei conflitti è imparziale e brama calma e pace nella sua vita. Calmi, amichevoli, e pazienti sono anche esageratamente altruisti tanto da manifestare un disturbo della personalità autolesionista! Alla fine per garantire il benessere delle persone che ama dimentica perfino il benessere di se stesso.

Scorpione

Lo Scorpione è misterioso e introverso tanto da apparire egoista e oscuro. Questo segno è governato da una forte passionalità e quando si innamora è molto fedele. Quando lo Scorpione non si sente a suo agio con determinate persone tende ad estraniarsi tanto da arrivare a sviluppare un disturbo evitante di personalità.

Sagittario

Non incontrerai una persona altruista e positiva come un Sagittario. I nativi di questo segno posseggono un ottimismo contagioso. Sono molto attratti dal rischio. Il Sagittario potrebbe arrivare a rischiare tutto per via del suo temperamento. Odiano ogni forma di sopruso ed ingiustizia e lottano in difesa dei più deboli fino a sviluppare un disturbo di personalità antisociale dovuto al suo alto grado di ribellione.

Capricorno

Il Capricorno è un grande lavoratore. Professionalmente non li batte nessuno. Il lavoro occupa il primo posto nella loro vita e sono lavoratori oltre che instancabili anche responsabili e disciplinati. Spesso occupano la posizione di leader o capo squadra perchè sono ossessionati dal corretto funzionamento di tutto e vantano una gestione del team impeccabile. Il Capricorno lavora tanto perché ci tiene al suo benessere finanziario e tutti i suoi sacrifici servono anche a garantire che non manchi niente alla sua famiglia. Per contro il Capricorno è un segno eccessivamente testardo e la sua ossessione per la perfezione diventa spesso compulsiva tanto da generare un disturbo del perfezionismo.

Acquario

Chi conosce un Acquario sa quanto sia estroverso ed originale questo segno. Praticamente impossibili da codificare, i nativi di questo segno sono all’avanguardia e progressisti. Sono solitamente molto gentili e non sopportano i conflitti. Alzano la voce solo in caso di necessità e non sopportano di essere dominati. Il oro essere eccentrici sfocia in alterazioni del pensiero e delle percezioni che porta ad un disturbo di personalità chiamato disturbo schizotipico.

Pesci

I Pesci sono fantasisti e grandi sognatori. Con la testa tra le nuvole fanno fatica a mantenere i piedi per terra. Molto sensibili soffrono di sbalzi di umore che li fanno apparire bipolari. Imprevedibili e non in senso positivo, sono ossessionati da ciò che gli altri pensano di loro tanto da sviluppare un disturbo istrionico della personalità.

L’astrologia è una pseudo scienza e non ha fondamento scientifico per cui sentitevi liberi di credere o meno a queste previsioni.