Beautiful anticipazioni: tre clamorosi ritorni alla Forrester, fan al settimo cielo

Anticipazioni Beautiful dall’America. Tre personaggi fanno il loro ritorno a Los Angeles. Ecco di chi si tratta e perché ritornano

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Thorne, Nick e Stephanie tornano

Nelle prossime puntate in onda in America, Beautiful ci riserberà grosse sorprese. Soprattutto perché assisteremo al grande ritorno di tre volti storici e noti della soap opera.

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America, ci segnalano una grandissima novità che riguarderebbe il ritorno di tre amati personaggi che nei lunghi 30 anni di produzione televisiva hanno lasciato un’impronta storica nella soap opera.

Beautiful sta per celebrare i suoi 35 anni di attività televisiva e per l’occasione, secondo le parole del produttore, rivedremo ben presto sullo schermo i volti degli indimenticabili Nick Morone, Thorne e Stephanie Forrester!

Si tratterà di uno speciale realizzato appositamente che ha lo scopo di celebrare uno dei suoi personaggi più forti e più discussi: Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) presente dalla prima puntata nel lontano 1986. Per l’occasione, infatti, in questa puntata speciale che è andata in onda in America il 24 marzo e presto arriverà in Italia, Brooke ricorderà i suoi cinque amori più importanti della vita: Ridge, Eric, Bill Spencer ed anche Thorne Forrester, Nick Marone escludendo dalla lista Deacon Sharpe.

Ma non è tutto, secondo le anticipazioni rilasciate nello speciale settimanale di YouTube “Bold Live”, anche Susan Flannery, volto di Stephanie Forrester.

Inoltre sembra pure che la soap opera americana verrà rinnovata per altre due stagioni e che addirittura cambierà la sigla. Recentemente è stato infatti realizzato un servizio fotografico con tutti gli attori del cast, soprattutto citiamo: Steffy, Bill, Carter, Quinn, Thomas, Paris, Taylor, Hope, Ridge, Brooke, Eric, Liam, Zende, Deacon, Sheila, Finn e Wyatt.