Ti sveliamo i segreti per un eyeliner perfetto (anche su palpebre rugose)

Non sai bene come applicare l’eyeliner sulle palpebre rugose? Ti sveliamo alcuni trucchetti per non sbagliare.

Le persone con le palpebre rugose sanno quanto sia difficile applicare l’eyeliner. Tuttavia, nulla è perduto.

Con le giuste tecniche di trucco, puoi facilmente superare questo ostacolo, rendendole nitide e belle.

Il modo migliore di applicare l’eyeliner sulle palpebre rugose

Non c’è ombra di dubbio che le palpebre rugose influenzino il modo in cui ci si trucca. Per questo motivo vogliamo rivelarti alcuni trucchetti per applicare al meglio il tuo eyeliner.

Per prima cosa, ti consigliamo di usare un eyeliner in gel per questo tipo di palpebre. Ti dà più controllo di una matita, e se hai le palpebre rugose, probabilmente hai anche problemi di sbavature. Prova quindi un gel impermeabile con un piccolo pennello angolato.

Inizia con una palpebra pulita e preparata (con primer). Noterai sicuramente una differenza nel modo in cui il trucco rimane sulla palpebra.

e preparata (con primer). Noterai sicuramente una differenza nel modo in cui il trucco rimane sulla palpebra. Applica il tuo ombretto .

. A questo punto usa il tuo pennello per applicare l’eyeliner nella parte inferiore delle ciglia. Assicurati che copra anche le radici.

Usando piccole quantità di eyeliner sul pennello, fai scivolare lentamente l’eyeliner sopra le ciglia. Potrebbe essere necessario sollevare la palpebra per aiutarne l’applicazione.

di eyeliner sul pennello, fai scivolare lentamente l’eyeliner sopra le ciglia. Potrebbe essere necessario sollevare la palpebra per aiutarne l’applicazione. Usando uno specchio, guarda le parti che sono irregolari e, molto attentamente, applica il prodotto solo ed esclusivamente sulle parti irregolari per farle combaciare. Potresti volere un pennello pulito per fare ciò. Non ti resta quindi che controllare l’uniformità del tuo lavoro.

Per le over 60, ecco alcuni suggerimenti sull’applicazione dell’eyeliner: