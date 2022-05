Ti vedi troppo pallida? Il trucco labbra perfetto per attendere l’estate

Chi ha la pelle molto chiara in primavera tende sempre a vedersi “troppo pallida”: qual è il trucco labbra ideale per evitare il problema mentre rimaniamo in attesa dell’abbronzatura?

La primavera è la stagione di transizione per eccellenza, quella durante la quale passiamo dal grigiore e dalla bassa energia dell’inverno alla vitalità e alla gioia di vivere che arriva in primavera.

Il problema è che nel periodo di passaggio dall’inverno alla Primavera la nostra immagine è messa a dura prova. Soprattutto se abbiamo la pelle molto chiara non ci sentiamo abbastanza sicure di noi per abbandonare il make up invernale.

Tenderemo quindi a preferire un trucco viso completo, che comprenda anche un trucco occhi e un trucco labbra degno di questo nome.

Solo quando l’estate sarà più prossima potremo considerare l’idea di abbandonare il fondotinta o di rinunciare totalmente al make up, ma come regolarsi nel frattempo?

Il trucco labbra di Primavera perfetto per chi ha la pelle chiara

Come sappiamo benissimo, l’inverno è il momento ideale per sfoggiare colori scuri e molto intensi, sia sulle labbra sia sugli occhi. Per equilibrare il make up utilizziamo di solito blush dai toni scuri per dare colore alle gote. In primavera ovviamente le cose cambiano in maniera drastica!

Il riferimento ideale per il trucco di primavera destinato a chi ha la pelle molto chiara è sicuramente il trucco sposa.

Dal momento che la primavera è anche la stagione in cui vengono organizzate la maggior parte delle cerimonie, il trucco delle spose si basa proprio sulle esigenze di questo periodo.

Per chi ha la pelle chiara l’ideale è puntare su un trucco viso quasi monocromatico, che cioè utilizzi più o meno lo stesso colore (o piccole variazioni dello stesso) su tutti i punti focali del viso.

Uno dei segreti infallibili per realizzare questo tipo di trucco in pochissimo tempo e con pochissimo sforzo è utilizzare un solo prodotto scelto ad hoc, esattamente come facevano le nostre nonne.

Via libera allora a tutti i toni nude, del rosa, del pesca e del beige, a seconda del sottotono della propria pelle.

Chi ha un sottotono freddo dovrà optare per colori privi di giallo e di arancio, quindi il rosa in tutte le sue sfumature e il marrone freddo (quello che tende più al viola che al pesca).

Chi ha invece un sottotono caldo dovrà puntare necessariamente sui colori aranciati del pesca e del marrone caldo, in tutte le sue varianti.

Chi è tanto fortunata da avere un sottotono neutro dovrà invece indirizzarsi verso tutte le possibili varianti del beige, ma potrà virare verso il trucco caldo o freddo a seconda del momento della giornata e dell’umore del momento.

Per quanto riguarda il trucco labbra, il concetto su cui basare la scelta del colore è di evitare colori troppo scuri e troppo accesi. Ecco un piccolo gruppo di esempi di colori di rossetto adatti ai vari tipi di sottotono.

L’obiettivo è evitare il contrasto troppo netto con la pelle che, oltre a farci apparire terribilmente pallide, ci farà apparire anche più vecchie e più stanche.

Via libera allora a tutti i toni del marrone, da utilizzare sulle labbra rigorosamente con prodotti dalla finitura gloss.

Si tratta di un make up labbra anni 2000 che le quarantenni di oggi conoscono benissimo e che è risalito nelle tendenze trucco 2022 anche grazie a moltissime star.

Tra i prodotti migliori da utilizzare per truccare le labbra in primavera ci sentiamo di consigliare le tinte labbra “double”, che cioè contengono all’interno dello stesso astuccio sia una tinta labbra a lunghissima durata sia un lip balm dalla finitura gloss.

Il trucco risulterà estremamente duraturo ma anche piacevolmente fresco e giovanile.