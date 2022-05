Test delle Qualità | Quale caratteristica ti rende diversa da tutti gli altri?

By

Con il test della qualità scopriremo cosa ti rende unica, cioè quale aspetto del tuo carattere spicca più frequentemente su tutti gli altri.

Ogni persona ha un carattere estremamente complesso. Le varie sfaccettature della nostra indole si manifestano in maniera più o meno evidente a seconda delle situazioni in cui ci troviamo a operare e alle persone di cui siamo circondati.

C’è sempre però uno specifico aspetto del nostro carattere che è predominante rispetto agli altri e che si manifesterà comunque, nella maggior parte delle nostre azioni e delle situazioni che ci troveremo a gestire.

Spesso non siamo consapevoli di quale sia questa particolare qualità o, quando ne abbiamo una vaga idea, non è detto che sia corretta.

Si tratta di un fenomeno molto comune e logico, poiché è estremamente difficile analizzare in maniera razionale noi stessi e i nostri comportamenti. Siamo troppo coinvolti per essere oggettivi!

Per avere una visione più chiara ed esatta di noi stessi l’approccio indiretto e ludico è il più efficace. Attraverso il gioco, infatti, abbassiamo le difese mentali e ci esponiamo esattamente per quelli che siamo.

Test delle Qualità

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di scegliere uno degli uccelli che abbiamo selezionato. Non cercare una motivazione razionale per fare questa o quella scelta: lascia che sia l’istinto a guidarti.

1 – Colibrì

Il colibrì è uno degli uccelli più piccoli esistenti al mondo ed è anche uno dei più veloci in assoluto. Il rapidissimo movimento delle sue ali gli permette infatti di rimanere sospeso in aria nello stesso punto per molto tempo e apparentemente senza sforzo.

Se hai scelto questo piccolo e sorprendente volatile significa che sei una persona dall’animo curioso e dall’intelligenza estremamente vivace.

Ti piace guardarti intorno, cogliere tutte le opportunità che si presentano al tuo cospetto, portare avanti nuovi progetti e nuove strategie.

Per molti sei una persona con l’argento vivo addosso e proprio quest’energia apparentemente inesauribile è ciò che ti rende diversa da tutti gli altri. Spesso le persone che ti conoscono si lasciano trascinare dal tuo entusiasmo contagioso e finiscono per seguirti nelle tue idee e nelle tue iniziative, che però di tanto in tanto si rivelano un po’ troppo folli.

Se hai un difetto? L’incostanza. Il tuo entusiasmo e la tua voglia di fare le cose si generano e spariscono con la stessa velocità.

2 – Anatra

L’anatra è un animale bellissimo, simpatico e molto adattabile, in grado cioè di volare, nuotare e camminare sulla terraferma. Si trova quindi perfettamente a proprio agio praticamente in ogni situazione, è un animale pieno di risorse e anche dotato di una grande forza e una grande determinazione.

In grado di difendersi da sola, di proteggere il proprio territorio e i propri piccoli, l’anatra è anche un’animale indpendente.

Se hai scelto questo animale significa che racchiudi in te tutte queste qualità ma di sicuro le qualità principali del tuo carattere sono la forza e l’indipendenza.

Per quanto riguarda i difetti invece, a volte tendi a essere un po’ troppo aggressiva nei confronti di coloro che sembrano minacciare la tua indipendenza e la tua capacità di badare a te stessa.

3 – Barbagianni

Il barbagianni è un animale notturno e, a dispetto del suo aspetto apparentemente innocuo, è un feroce predatore.

Una delle caratteristiche per cui è maggiormente famoso è la capacità di vedere perfettamente al buio e di ruotare la testa fin quasi dietro alle spalle. Per questi motivi è praticamente impossibile coglierlo di sorpresa. Forse per questo i gufi, le civette e tutti gli uccelli notturni di questo tipo sono da millenni simbolo di saggezza e conoscenza.

Se hai scelto il barbagianni significa che sei una persona estremamente riflessiva e razionale, che passa moltissimo tempo ad analizzare le situazioni per prendere la decisione più conveniente.

Sei anche intelligente e saggia, che non si lascia prendere alla sprovvista da tutto quello che può capitare nella vita.

L’unico difetto che possiedi, probabilmente, è di non essere per niente a tuo agio con l’improvvisazione. I tuoi piani e i tuoi progetti sono sempre pianificati fin nell’ultimo dettaglio, ma questo significa che ti riesce molto difficile reagire con prontezza se qualcosa sconvolge i tuoi piani.

4 – Pappagallo

Il pappagallo è una delle creature volatili più colorate, affascinanti e intelligenti che vivono in natura. Sono in grado di apprendere velocemente tutto ciò che viene loro insegnato, si adeguano benissimo a vivere in libertà ma anche a vivere in compagnia degli umani.

Sono anche curiosi, sempre attivi e giocherelloni. Questo fa di loro dei perfetti animali domestici da compagnia.

Se hai scelto questo animale significa che, esattamente come un pappagallo, le qualità che ti contraddistinguono sono la socievolezza, l’intelligenza e la capacità di adattarti a qualsiasi situazione e di apprendere in maniera incredibilmente veloce tutto quello che puoi imparare dalle tue esperienze.

L’unico difetto che ti si può segnalare? Forse il desiderio di essere sempre al centro dell’attenzione, ma tutte siamo un po’ dive!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.