E’ stata il sogno proibito degli italiani, poi la vita stravolta: eccola oggi

Dopo essere stata a lungo tempo uno dei sogni proibiti degli italiani: oggi ha stravolto totalmente la sua vita, rinnegando anche il suo passato! Ecco di chi stiamo parlando e com’è diventata oggi

E’ una delle regine dell’hard italiano. Negli anni, ha avuto un grosso successo e seguito per essere stata una nota pornostar. Selene, questo il suo nome da diva. Adesso Luce Caponegro ha cambiato vita!

Luce Caponegro, conosciuta ai più con il nome di Selen per aver avuto una carriera come pornostar. Oggi ha cambiato vita lasciando da diverso tempo la carriera di attrice per film vietati ai minori.

Ricorda spesso la sua esperienza, ma lo fa facendo un bilancio delle sue esperienze passate. Non rinnega niente, ma se potesse oggi tornare indietro nel tempo, lo farebbe ad occhi chiusi. Ecco com’è cambiata la sua vita, adesso che ha più di 50 anni.

Luce Caponegro, da diva dei film erotici ad estetista

Ha segnato un’epoca con i suoi film hard decidendo poi di abbandonare la carriera del cinema erotico. Oggi Luce è una mamma e ha un centro estetico di successo.

Luce, oggi 56 anni non rinnega niente del suo passato da pornostar e a luci rosse, eppure ha decisamente svoltato vita lasciandosi alle spalle tutte le sofferenze di quella carriera, che seppur le abbia regalato qualche gioia, l’hanno segnata per sempre.

La Caponegro vive a Ravenna dove ha fondato un centro estetico di successo. Infatti nei suoi social ama condividere momenti del suo lavoro, i suoi affetti più stretti fra cui gli amici e il figlio Gabri che ama più di ogni altra cosa. Nessun riferimento al suo passato da attrice a luci rosse.

Eppure, in una recente intervista concessa al Corriere della Sera, la donna ha raccontato di vivere il suo passato come una sofferenza. Un dolore che l’ha cambiata e le ha permesso di evolversi e diventare la donna che è oggi. Una cosa più di tutte ha permesso alla sua vita di prendere una piega inaspettata: l’arrivo del secondo figlio Gabriele, all’età di 40 anni.

Luce era già diventata mamma all’età di 19 anni di Kangi nato dal matrimonio con Fabio Albonetti, ma l’arrivo del secondo pargolo le ha dato un modo di vivere la vita in maniera differente “dico sempre che per me esiste un prima di Gabri e dopo Gabri», ha raccontato nell’intervista al Corriere della Sera.

Spiegando come la seconda maternità l’abbia portata ad un senso di responsabilità differente, in quanto ha cresciuto il suo bambino, oggi 15enne, facendole sia da madre che da padre.

Purtroppo, l’etichetta da pornostar, non riesce a scollarsela di dosso, seppur abbia segnato un epoca in termini di potere femminile, emancipazione sociale e cambiamenti culturali. Anche se, dopo la sua carriera d’attrice ha provato a prendere altre strade nel mondo dello spettacolo, partecipando, ad esempio, al “La fattoria” nel 2001.

Oggi, ha un futuro ricco e attivo nel mondo dell’estetica, mettendosi al servizio delle donne. Seppur sogni ancora di tornare in televisione.